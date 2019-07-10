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Kupa Amerika’nın en iyi 11’i belli oldu!
Milli Takımlar

Kupa Amerika’nın en iyi 11’i belli oldu!

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 2019 Kupa Amerika'da forma giyen en iyi 11 açıklandı.

10 Temmuz 2019 13:03

Konfederasyonun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, ilk 11 kıtanın seçkin teknik adamları tarafından oluşturulan “Teknik Çalışma Grubu” tarafından belirlendi.

Şampiyon Brezilya’dan 5 futbolcunun girdiği listeye, kupa ikincisi Peru’dan 2, Uruguay, Kolombiya, Şili ve turnuvayı 3. sırada tamamlayan Arjantin’den birer oyuncu seçildi.

Kaleci Alisson Becker, defans oyuncuları Thiago Silva ve Dani Alves, orta saha oyuncusu Arthur Melo ile forvet Everton, şampiyon takımdan ilk 11’e seçilen Brezilyalı oyuncular oldu.

Kupa Amerika’da 44 yıl sonra finale çıkmayı başaran Peru’da ise 3 kez ağları sarsarak Everton ile gol krallığını paylaşan 35 yaşındaki forvet Paolo Guerrero ve sol bek Miguel Trauco, ilk 11’e seçilen oyuncular arasında yer aldı.

Arjantin’den orta saha Leandro Paredes, Şili’den orta saha Arturo Vidal, Kolombiya’dan hücum oyuncusu James Rodriguez ve Uruguaylı defans Jose Gimenez en iyi kadroya dahil edildi.

Arjantin’in yıldızı Barcelona’da forma giyen Lionel Messi ise en iyi 11’e seçilenler arasında yer almadı.

Messi, Şili ile oynadıkları 3’üncülük maçında kırmızı kart görmüş, karşılaşmanın ardından, “Brezilya’nın kollandığını” iddia etmişti.

Son güncelleme 13:03 | 10 Temmuz 2019
Copa America Kupa Amarika
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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