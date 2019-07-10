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Transfer Haberleri

İngilizlerden flaş Mesut Özil iddiası! Fenerbahçe…

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı! İngiltere basınında çıkan habere göre Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'i kiralamak istiyor!

10 Temmuz 2019 07:43

Mesut Özil için İngiliz basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. SKY Sports’un haberine göre Fenerbahçe, maaşının bir bölümünü ödemek koşuluyla Arsenal’den Mesut Özil’i kiralamak istiyor.

Arsenal’in maaş bütçesinde indirime gitmek istediği vurgulanırken Türk asıllı Alman yıldızın takımda en çok maaş kazanan futbolcu olduğunun altı çizildi.

11.5 MİLYON EURO MAAŞIN BİR BÖLÜMÜ KARŞILANACAK

İngiliz ekibinden yıllık 11.5 milyon euro maaş alan 30 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe’nin devreye girdiği belirtildi. Fenerbahçe, Mesut’un maaşının bir bölümünü ödemeyi teklif ederken kalan maaşın Arsenal tarafından ödenmesini istedi.

Fenerbahçe’nin Mesut’un maaşını sponsorlar tarafından karşılayacağı iddia ediliyordu. Arsenal’in de teknik direktör Unai Emery ile arası bozuk olan yıldız futbolcu ile yollarını ayırmaya sıcak baktığı kaydediliyor.

Son güncelleme 08:50 | 10 Temmuz 2019
arsenal Fenerbahçe Mesut Özil transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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