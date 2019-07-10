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Transfer Haberleri

Göztepe’de Eren Derdiyok transferi an meselesi!

Göztepe’nin kadrosuna katmak istediği Galatasaray'ın eski golcüsü Eren Derdiyok transferini bitirme noktasına gelindi.

10 Temmuz 2019 08:59

Transfer görüşmeleri için İzmir'de olan deneyimli forvet ile yıllık ücret konusunda el sıkışıldığı belirtilirken, tarafların sözleşme süresi üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Büyük bir sürpriz olmaması durumunda Eren'in önümüzdeki sene Göztepe forması giymesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezona Galatasaray'da başlayan Eren, ligin ikinci yarısında kadrodışı kalmıştı. İzmir ekibi, iç transferde ise henüz istediği somut adımları atamadı.

Ghilas, Grillo, Ngando ve Borges ile yolları ayırmak isteyen İzmir temsilcisi, Ghilas sorununu bir türlü çözemedi. Cezayirli golcüden kendisine kulüp bulması istenirken, Ghilas bu duruma yanaşmıyor.

Son güncelleme 09:13 | 10 Temmuz 2019
Eren Derdiyok galatasaray göztepe transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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