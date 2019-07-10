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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’ın listesinde yer alan Micheal Seri’yi Roma da istiyor
Transfer Haberleri

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’ın listesinde yer alan Micheal Seri’yi Roma da istiyor

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Micheal Seri’nin geleceği hakkında menaceri Franklin Mala önemli açıklamalarda bulundu. Mala, "Seri İtalya’da oynamak istiyor. Rama ile görüşüyoruz" dedi.

10 Temmuz 2019 11:10

Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Micheal Seri'nin geleceği hakkında menaceri Franklin Mala önemli açıklamalarda bulundu. Fildişili oyuncunun kariyerine Fulham formasıyla Championship'te devam etmek istemediğini söyleyen Mala, “Roma ile görüşüyoruz. Seri de İtalya'da oynamak istiyor. Nasıl sonuçlanacağına bakacağız. Ancak Roma harika bir kulüp” dedi.

Geçen sezon başında 30 milyon Euro'ya Nice'ten Fulham'a transfer olan 27 yaşındaki oyuncu için Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama formülünü düşünüyordu.

Son güncelleme 12:39 | 10 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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