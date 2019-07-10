SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Türk-İş Başkanı Atalay sozcu.com.tr’ye konuştu! Yüzde 7 zammı hiç konuşmam
Galatasaray Kulübü’nde kritik dava günü yarın
Galatasaray

Galatasaray Kulübü’nde kritik dava günü yarın

Galatasaray'da yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına yapılan itirazın duruşması yarın görülecek.

10 Temmuz 2019 14:32

Galatasaray Kulübü’nde Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına bazı üyeler tarafından yapılan itirazın duruşması yarın gerçekleştirilecek. Mahkeme heyeti, tedbir kararını kaldırması durumunda Galatasaray Yönetim Kurulu 1 ay içinde seçime gidecek. Tedbir kararı kaldırılmazsa mevcut yönetim kurulu görevine devam edecek.

Sarı-kırmızılı kulüpte 23 Mart’ta gerçekleştirilen mali genel kurul toplantısında Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemişti. Seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray’da mahkemeye giden yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için idari tedbir kararı aldırmıştı. Bu kararla, seçim zorunluluğunu ortadan kaldırılmıştı. Bazı üyelerin söz konusu tedbir kararının kaldırılması yönünde yaptığı başvuru sonrası 13 Haziran’da görülmesi gereken duruşma, mahkeme heyeti izinli olduğu için yarına ertelenmişti.

10 Temmuz 2019 Son dakika! Galatasaray Fernando transferi için Sevilla ile anlaşmaya vardı Transferde son dakika gelişmesi... Galatasaray, Fernando Reges`in transferi için Sevilla ile anlaşmaya vardı. İlgili Haberi Oku

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek duruşma, yarın saat 11.30’da başlayacak.

Son güncelleme 14:32 | 10 Temmuz 2019
galatasaray Mustafa Cengiz
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR