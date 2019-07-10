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Fenerbahçeli yöneticilerden Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı’na ziyaret
Fenerbahçe

Fenerbahçeli yöneticilerden Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı’na ziyaret

Fenerbahçe Kulübünün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin ile Alper Pirşen, 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe takım otobüsünün Trabzon'un Sürmene ilçesinde kurşunlanması konusuyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'e ziyarette bulundu.

10 Temmuz 2019 20:22

Fenerbahçe Kulübünün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin ile Alper Pirşen, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel’i makamında ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Fethi Pekin ile Alper Pirşen, 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe takım otobüsünün Trabzon’un Sürmene ilçesinde kurşunlanması konusuyla ilgili başsavcı Hüseyin Tuncel’e ziyarette bulundu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Vahim olayla ilgili hukuk mücadelesini sürdüren kulübümüzün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin ile Alper Pirşen, yaklaşık 10 ay önce göreve başlayan Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel’i makamında ziyaret etti. Ziyarette 4 Nisan dosyası hakkında karşılıklı bilgilendirme yapılırken, yöneticilerimiz, soruşturmanın hızlandırılması ve derinleştirilmesi konusunda hassasiyetlerini paylaştılar. Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel de bu konudaki görüşlerini yöneticilerimize iletti.”

Son güncelleme 20:25 | 10 Temmuz 2019
Fenerbahçe Hüseyin Tuncel Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı
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