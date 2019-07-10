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Fenerbahçe Beko’da 4 isimle yollar ayrıldı!
Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko’da 4 isimle yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Beko'da Barış Hersek, Erick Green, Ahmet Can Duran ve Yordan Minchev ile yollar ayrıldı.

10 Temmuz 2019 16:44

2019-2020 sezonu kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko’da 4 isimle yollar ayrıldı. Sarı lacivertliler resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak yollarını ayırdığı isimlere teşekkür etti. İşte yapılan açıklama:

Ekibimizin yeni sezon kadrosunda, bu sezon sonunda sözleşmeleri sona eren Erick Green ve Barış Hersek'in yanı sıra, sözleşmelerindeki önümüzdeki sezona ilişkin uzatma opsiyonları kullanılmayan Yordan Minchev ve Ahmet Can Duran yer almayacaktır.

Fenerbahçe formasına dört sezon boyunca hizmet eden ve bu süreçte elde edilen birçok önemli başarıda katkısı bulunan Barış Hersek'e,

Ekibimize geçtiğimiz sezon dahil olan ve kısa oyuncu rotasyonunda en değerli parçalarımızdan biri haline gelen Erick Green'e,

Altyapımızdan yetişen Ahmet Can Duran'a ve ekibimize genç yaşta dahil olan Yordan Minchev'e,

Fenerbahçe Beko forması altında vermiş oldukları emekler için teşekkür eder; tüm sporcularımızın kariyerlerinde açılacak yeni sayfaların kendileri için hayırlı olmasını dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Son güncelleme 16:47 | 10 Temmuz 2019
ayrılık Barış Hersek Fenerbahçe Beko
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