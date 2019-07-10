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Erol Bedir: ‘Yasir Subaşı ve Ozornwafor kampa katılacak’
Transfer Haberleri

Erol Bedir: ‘Yasir Subaşı ve Ozornwafor kampa katılacak’

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe'den Yasir Subaşı ve Galatasaray'dan Ozornwafor ile anlaştıklarını duyurdu.

10 Temmuz 2019 15:13

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da Başkan Erol Bedir, yapılan trasnferlere ilişkin konuştu.TRT Spor’a konuşan Bedir, Fenerbahçe’nin Ümraniyespor’dan kadrosuna kattığı Yasir Subaşı ile anlaştıklarını ve kısa süre içerisinde kampa katılacağını duyurdu.

OZORNWAFOR’U İLK KEZ DUYURDU

Bedir, konuşmasının devamında Galatasaray’ın kısa süre önce açıkladığı Ozornwafor için anlaşmaya vardıklarını ve genç oyuncunun kampa katılacağını açıkladı.

GALATASARAY’DA FERNANDO İLE YOLLAR AYRILDI Galatasaray Brezilyalı stoperi Fernando'nun transferi konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardı. BeinSports'un son dakika haberine göre 31 yaşındaki oyuncu gelecek sezon İspanya La Liga'da forma giyecek.

Galatasaray Kulübü henüz transferin detayları ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Son güncelleme 15:14 | 10 Temmuz 2019
Erol Bedir Ozornwafo Yasir Subaşı
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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