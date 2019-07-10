Erol Bedir: ‘Yasir Subaşı ve Ozornwafor kampa katılacak’

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da Başkan Erol Bedir, yapılan trasnferlere ilişkin konuştu.TRT Spor’a konuşan Bedir, Fenerbahçe’nin Ümraniyespor’dan kadrosuna kattığı Yasir Subaşı ile anlaştıklarını ve kısa süre içerisinde kampa katılacağını duyurdu.

OZORNWAFOR’U İLK KEZ DUYURDU

Bedir, konuşmasının devamında Galatasaray’ın kısa süre önce açıkladığı Ozornwafor için anlaşmaya vardıklarını ve genç oyuncunun kampa katılacağını açıkladı.

GALATASARAY’DA FERNANDO İLE YOLLAR AYRILDI Galatasaray Brezilyalı stoperi Fernando'nun transferi konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardı. BeinSports'un son dakika haberine göre 31 yaşındaki oyuncu gelecek sezon İspanya La Liga'da forma giyecek.

Galatasaray Kulübü henüz transferin detayları ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.