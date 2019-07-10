Emre Mor kimdir? Emre Mor’un annesi ve babası nereli?

Emre Mor transfer döneminin açılmasıyla birlikte takımlarının transfer listesinde yer almaya başladı. Genç yaşına rağmen Almanya ve İspanya liglerinde forma giyme başarısı gösteren mill futbolcu kariyerine Danimarka’da başladı. İşte, Emre Mor’un futbol kariyerine ilişkin bazı bilgiler.

EMRE MOR KİMDİR?

24 Temmuz 1997 doğumlu olan Emre Mor, Türk millî futbolcudur ve La Liga ekiplerinden RC Celta de Vigo’da forma giymektedir.

Mor, futbola 4 yaşında Brønshøj Boldklub’te başladı ve daha sonra U-19 takımına kadar yükseldiği Lyngby’ya transfer oldu. 2014 yılında Fransa takımlarından Saint-Étienne tarafından denenen futbolcu, Ocak 2015’te FC Nordsjælland’a transfer oldu.

28 Kasım 2015’te Randers FC ile oynanan Danimarka Ligi maçında kadroya alınan futbolcu, 84. dakikada oyuna girerek ilk maçına çıkmış oldu. 28 Şubat 2015’te Viborg FF ile oynanan maçta kariyerinin ilk golünü attı. İlk sezonunda 13 maça çıkan futbolcu, sezonu 2 gol ve 2 asistle kapatırken, cezalı olduğu ve millî takıma çağrıldığı zamanlar dışında bütün ikinci yarı maçlarına çıktı. Emre Mor’un babası Türk annesi ise Makedonya’lıdır. Baba tarafından aslen Uşak İli Sivaslı İlçesi Tatar Kasabasındandır. 2016 yılında ise Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullandı. Emre, Danimarka’nın genç millî takımlarıyla ile toplamda 22 maça çıkıp 3 de gol atmayı başardı. 2016 yılında Türkiye millî takımını tercih etti. Mart ayında Türkiye U-21 takımıyla ilk maçına çıktı. Mayıs 2016’da Fatih Terim tarafından Fransa’da düzenlenen EURO 2016 aday kadrosuna çağrıldı. 29 Mayıs 2015’te Karadağ ile oynanan hazırlık maçında ilk kez sahaya çıktı. 2 gün sonra ise turnuvaya giden kadroda olacağı açıklandı.

12 Haziran 2016’da Hırvatistan ile oynanan maçta 69. dakikada Cenk Tosun’un yerine oyuna girerek ilk resmi maçına çıktı ve Türkiye’nin Avrupa şampiyonalarında forma giymiş en genç futbolcusu oldu. 21 Haziran 2016’da oynanan Çek Cumhuriyeti maçında ise ilk 11 başlayan futbolcu, ilk golün asistini yaptı. 27 Mart 2017 tarihinde Moldova ile oynanan hazırlık maçında millî takımdaki ilk golünü kaydetmiştir.

2016 yılında Nordsjaelland’dan B. Dortmund’a 9.75 milyon euro karşılığında transfer olan Emre Mor, 2017 yılında ise 13 milyon euroya Celta Vigo’ya geçti. Geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla ligde 10 maça çıkan Emre Mor takımına gol ve asist katkısı veremedi.