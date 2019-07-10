Emre Mor İstanbul’da iddiası! Mustafa Cengiz’den açıklama…

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın, İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo’da forma giyen Emre Mor’u İstanbul’a getirdiği iddia edildi.

21 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Mor, dün akşam Galatasaray ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul’a geldi. Emre Mor’un Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Galatasaray yöneticileriyle görüşme yaptığı belirtilen Emre Mor’un, daha sonra İstanbul’dan ayrıldığı belirtildi.

Avukatı ile birlikte İstanbul’a gelen ve Harbiye’de bir otelde kalan Emre Mor ile Galatasaray arasında yapılan görüşmelerin olumlu olduğu söylendi.

Emre Mor ile Galatasaray’ın görüşmede prensip anlaşmasına vardığı bilgisi de eklendi.

MUSTAFA CENGİZ’DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Emre Mor yetenekli bir oyuncu. Yetenek ve karakter çok önemlidir. Emre, yurt dışında çok acılarla büyümüş bir kardeşimiz. Kendi yuvasına geldiğine inanıyoruz. Ben şu anda resmi bir açıklama yapmıyorum. KAP’ı bekliyoruz.” ifadelerini kullandı ve transferi onaylayan bir açıklama yaptı.

Galatasaray, Fatih Terim`in sözleşmesini KAP`a bildirdi! İşte sözleşmenin tüm detayları Galatasaray, Fatih Terim`le imzalanan 2+3 yıllık sözleşmenin detaylarını KAP`a bildirdi. Terim`e 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında 18 milyon TL yıllık ücret ödenecek. İlgili Haberi Oku

KAMP KADROSUNA ALINMADI

Almanya’da sonra İspanya’da da tutunamayan Emre Mor, Celta Vigo tarafından kadro dışı bırakıldı.

Emre Mor, takım arkadaşları Hjulsager ve Juan Hernandez. ile birlikte Celta Vigo’nun kamp kadrosunda yer almadı.

İspanya basını, Celta Vigo’nun 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Mor’dan kendisine takım bulmasını istediğini yazmıştı.