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Transfer Haberleri

Emre Mor İstanbul’da iddiası! Mustafa Cengiz’den açıklama…

Celta Vigo forması giyen Emre Mor'un, transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldiği iddia edildi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de konuyla ilgili olarak, "Emre Mor yetenekli bir oyuncu. Ben şu anda resmi bir açıklama yapmıyorum. KAP'ı bekliyoruz." diyerek transferi onaylayan bir açıklama yaptı.

10 Temmuz 2019 07:22

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın, İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo’da forma giyen Emre Mor’u İstanbul’a getirdiği iddia edildi.

21 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Mor, dün akşam Galatasaray ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul’a geldi. Emre Mor’un Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Galatasaray yöneticileriyle görüşme yaptığı belirtilen Emre Mor’un, daha sonra İstanbul’dan ayrıldığı belirtildi.

Avukatı ile birlikte İstanbul’a gelen ve Harbiye’de bir otelde kalan Emre Mor ile Galatasaray arasında yapılan görüşmelerin olumlu olduğu söylendi.

Emre Mor ile Galatasaray’ın görüşmede prensip anlaşmasına vardığı bilgisi de eklendi.

MUSTAFA CENGİZ’DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Emre Mor yetenekli bir oyuncu. Yetenek ve karakter çok önemlidir. Emre, yurt dışında çok acılarla büyümüş bir kardeşimiz. Kendi yuvasına geldiğine inanıyoruz. Ben şu anda resmi bir açıklama yapmıyorum. KAP’ı bekliyoruz.” ifadelerini kullandı ve transferi onaylayan bir açıklama yaptı.

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KAMP KADROSUNA ALINMADI

Almanya’da sonra İspanya’da da tutunamayan Emre Mor, Celta Vigo tarafından kadro dışı bırakıldı.

Emre Mor, takım arkadaşları Hjulsager ve Juan Hernandez. ile birlikte Celta Vigo’nun kamp kadrosunda yer almadı.

İspanya basını, Celta Vigo’nun 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Mor’dan kendisine takım bulmasını istediğini yazmıştı.

Son güncelleme 07:28 | 10 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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