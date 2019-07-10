Burak Yılmaz’ın ameliyatı büyük bir dertten kurtardı

Beşiktaş’ta sezon başı kampı öncesi sürpriz bir şekilde ameliyat masasına yatan ve taraftarları endişelendiren Burak Yılmaz’ın daha büyük bir dertten kurtarıldığı ortaya çıktı.

Sağ ayak 5.tarak kemiğinde kemik ödemi-stres reaksiyonu oluşan Burak Yılmaz’ın ayağına ileride oluşabilecek stres kırığını ortadan kaldırmak için vida yerleştirildi.

Milliyet’te yer alan habere göre; ayağındaki kemik ödeminin geçmesi beklenen ve bir hafta dinlendirilen Burak, Beşiktaş'ın eski doktoru Sarper Çetinkaya'dan gelen uyarı üzerine ameliyata alındı. Bu müdahale ile stres kırığının önüne geçilirken, golcünün de sezonu kurtulmuş oldu.

YARIM SEZONU KAYBEDECEKTİ

Siyah-beyazlı yönetim, sağlık heyeti ve Burak Yılmaz'ın ortak kararıyla ameliyatın yapıldığı öğrenilirken, aksi durumda Burak Yılmaz'ın yarım sezonu kaybedebileceği ortaya çıktı. Böyle bir durumda ise yönetim hem Burak Yılmaz'a yıllık ücretini ödeyecek hem de yeni bir santrfor transferi için kesenin ağzını açmak zorunda kalacaktı.

Bu karar neticesinde ameliyat olan Burak Yılmaz'ın Avusturya kampına götürülmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde salonda çalışmalara başlayacak olan Burak Yılmaz ikinci kamp döneminde ise saha çalışmalarına başlayacak.