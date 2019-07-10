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Beşiktaş’ın hazırlık maçları programı belli oldu! İşte tarihler…
Beşiktaş

Beşiktaş’ın hazırlık maçları programı belli oldu! İşte tarihler…

Siyah-beyazlı ekip, 3'ü İstanbul'da, 4'ü ise Avusturya'da olmak üzere 7 hazırlık maçı yapacak

10 Temmuz 2019 22:09

Beşiktaş Futbol Takımı’nın yeni sezon öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, sezon öncesi 3’ü İstanbul’da, 4’ü ise Avusturya’da olmak üzere 7 hazırlık müsabakası gerçekleştirecek.

Beşiktaş’ın hazırlık maçları programı şöyle:

17 Temmuz Çarşamba:

18.30 Beşiktaş-Pendikspor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

21 Temmuz Pazar:

18.30 Beşiktaş-Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

27 Temmuz Cumartesi:

17.00 Beşiktaş-CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi:

18.00 Beşiktaş-Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma:

18.00 Beşiktaş-Udinese (Groedig Goldberg)

4 Ağustos Pazar:

17.00 Beşiktaş-Brescia (Groedig Goldberg)

10 Ağustos Cumartesi:

20.00 Beşiktaş – Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat)

Son güncelleme 22:09 | 10 Temmuz 2019
beşiktaş
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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