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Transfer Haberleri

Aytemiz Alanyaspor, Salih Uçan transferini açıkladı!

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, eski Fenerbahçeli Salih Uçan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

10 Temmuz 2019 19:19

Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor, son olarak İtalya’nın Empoli takımında oynayan 25 yaşındaki Salih Uçan’ı kadrosuna kattı.

Turuncu-yeşilli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kulübümüz, geçen sezon Empoli forması giyen Salih Uçan ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır.” denildi.

Daha önce Fenerbahçe, Sion ve Roma’da da forma giyen orta saha oyuncusu, son olarak Empoli için ter dökmüştü. Salih, Empoli’de 14 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.

Son güncelleme 19:36 | 10 Temmuz 2019
Aytemiz Alanyaspor salih uçan transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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