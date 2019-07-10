Aykut Kocaman: ‘Hayal etmek çok güzel bir şey. Ancak hayalperestlik başka bir şey’

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’da teknik direktör Aykut Kocaman, yeni sezonun oldukça çekişmeli geçmeye aday olduğunu söyledi.

Kocaman, takımının Bolu’daki hazırlık kampında basın toplantısı düzenledi.

Geride kalan sezonun özellikle ikinci yarısının çok çekişmeli geçtiğini belirten tecrübeli teknik adam, “Bakıldığı zaman puanların daha fazla paylaşıldığı bir sezon olarak geçti. Takımların birbirine yakın olduğu, dolayısıyla da kazançlarla kayıpların birbirine yakın şekilde seyrettiği bir ligdi. Olumlu tarafı bence çok daha fazlaydı. Önümüzdeki sezon, eğer elde ettiğimiz veriler gerçekse, yine çekişmeli bir lig olmaya aday. ” diye konuştu.

Yeni sezonda beklentilerinin olduğunu ifade eden Kocaman, “Biz de bu çekişmeli geçmeye aday ligde kendimize iyi bir yer tutabilmek, kazançlarımızı arttırmak, kayıplarımızı nispeten biraz daha düşürebilmek için çalışmalara başladık. İlk etap Konya’da oldu. Esas yüklemelerin olacağı yer burası. Ligin özellikle ilk yarısının yükünü taşıyacak bölüm burası. Biraz sert antrenmanlar olacak. Doğal olarak hem ağrılar hem de zaman zaman küçük sakatlıklar olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

“HENÜZ KADROYU TAMAMLAMADIK”

Kocaman, transfer çalışmalarına değinerek, “Henüz kadroyu tamamlamadık. En azından bir-iki oyuncu daha bekliyoruz. Yönetim bu konuda çalışıyor. Hollanda’daki kampa en azında birini daha yetiştirebilirsek, bizim için olumlu.” şeklinde konuştu.

Yeni transferler Alper Uludağ ve Riad Bajiç ile geçen sezon başka takımlara kiralanan genç oyuncuların da kampa katıldığını aktaran Kocaman, şunları söyledi:

“Şu andaki görüntü olumlu. Sakatlıkları bulunan arkadaşlarımızın sadece rehabilitasyonları devam edecek. Fallou Diagne’nin belki biraz daha zamana ihtiyacı olabilir. Ancak Petar Filipoviç dünkü antrenmanın bir bölümüne katıldı. Etap etap dahil etmeye çalışıyoruz. Onları lige kadar bekletmek lazım. Şu andaki planlarımız Filipoviç, Fallou ve Paolo Hurtado’nun üzerine değil. Onları daha ikinci planda bırakarak, var olan oyuncularla kapasitemizi arttırmaya çalışıyoruz.”

“MUTLAKA OLMASI GEREKEN BİR ŞEY”

Kocaman, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yenilenen Kulüp Lisans Talimatnamesi’ne ilişkin, “Bu heyecanlandıran ve mutlaka olması gereken bir şey. Yıllardır en çok üstüne düştüğüm şey. Futbolun içindeki unsurlardan birisi olarak söylüyorum. Sorunları görüyorum. Bazı şeylerin neden olmadığını düşündüğümüz zaman, en başlıcası burası. Federasyonun sonuna kadar bu konuda direnmesi, futbolumuzu ayağa kaldırabilecek en başlıca şeylerden birisi.” ifadelerini kullandı.

Yeni sezondan beklentiler ve şampiyonluk yarışına da değinen Kocaman, “Şampiyonluk, Türk futbolunda bizim gibi takımlar için sorunlu konulardan biri. Konyaspor’un etap etap alması gereken yolu düşündüğümüz zaman, yarıştığınız takımlar yüz yılı aşmış Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Her sene genetik anlamda kodlanmış olarak şampiyonluğa oynuyorlar. Son 50 yılda Türk futboluna damga vurmuş Trabzonspor, araya girmiş sadece bir Bursaspor var. Lige şampiyonluk parolasıyla başlamak büyük bir yük ve sorumluluk.” açıklamasında bulundu.

Avrupa ligleri açısından da benzer düşüncelerde olduğunu anlatan Kocaman, sözlerini şöyle tamamladı:

“Oraya doğru yürümek, o derinliği sağlamak bambaşka bir şey. Hiçbir ölçüm yapmadan şampiyonluk için yola çıkıp da büyük bir hüsranla kümede kalma mücadelesi vermek, çok acı bir durum. Benim bütün derdim, bir futbolsever olarak, çok değer verdiğim Konyaspor’a bu derinliği kazandırmak. Önce sportif anlamda derinliği kazandırmak. Önce o derinliği kazandırabilirsek, Bursaspor’un da yaptığı gibi, bir şeylerin sıkıntılı olduğu anda araya girmek mümkün olabiliyor. Ancak önce üst seviyelerde oynayabilecek, dayanıklı, ne yaptığını bilen bir takıma doğru gitmek, ondan sonra da ‘Acaba olabilir mi?’ diye genetik olarak şampiyonluğa kodlanmış takımlar arasından ön alabilmek önemli. Hayal etmek çok güzel bir şey. Buna hiçbir itirazım yok. Ancak hayalperestlik başka bir şey. İkisinin arasındaki farkı anlayabilen insanlar ve gruplar yol alabiliyorlar.”