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AUDİ Cup ne zaman? AUDİ CUP hangi kanalda? İşte katılacak takımlar…
Fenerbahçe

AUDİ Cup ne zaman? AUDİ CUP hangi kanalda? İşte katılacak takımlar…

AUDİ Cup aralarında Fenerbahçe'nin de yer aldığı dört takım arasında oynanacak. İki gün sürecek turnuva futbol severler tarafından heyecan ve merakla bekleniyor. Peki, AUDİ Cup ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

10 Temmuz 2019 10:59

AUDİ Cup; Fenerbahçe, Tottenham, Bayern Münih ve Real Madrid arasında oynanacak. İki günde tamamlanacak olan turnuva 90 dakikalık periyotlarda oynanacak. Fenerbahçe, Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham’ın karşı karşıya geleceği AUDİ Cup sporseverler tarafından gündeme gelmeye başladı.

AUDİ CUP NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

AUDİ Cup, 30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. 30 Temmuz tarihinde yarı final etabına çıkacak olan takımlar, 31 Temmuz günü ise finale çıkacak.

30 Temmuz 2019 tarihinde oynanacak olan karşılaşmanın saatleri şu şekilde;

Real Madrid Tottenham maçı 30 Temmuz saat 19.00, Bayern Münih Fenerbahçe maçı 30 Temmuz saat 21.30’da oynanacak.

Karşılaşmalar D-Smart’tan canlı olarak yayınlanacak.

Son güncelleme 10:59 | 10 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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