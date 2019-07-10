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Transfer Haberleri

Arsenal, Diaz için 18 milyon Pound teklif etti

İngiliz basını gelecek yılın kadrosunu kuran Arsenal'in gözünü Real Madrid'in golcüsü Mariano Diaz'a diktiğini yazdı... Topçuların bonservis için ilk teklifi 18 milyon Pound.

10 Temmuz 2019 10:50

Arsenal transferde gözünü Real Madrid’in golcüsüne dikti…

Daily Star’da yer alan haberde Londra ekibi, Mariano Diaz için Real Madrid’e 18 milyon Pound’luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Menajer Unai Emery’nin hücum hattı için düşündüğü diğer ismin ise Crystal Palace’ta oynayan Wilfried Zaha olduğu belirtildi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Cristiano Ronaldo’nun ayrılığının ardından Real Madrid’in Lyon’dan 22 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı Mariano Diaz eflatun beyazlı forma ile sadece 4 gole imza atmıştı.

Diaz ile bir diğer Londra ekibi Tottenham’ın da ilgilendiği iddia ediliyor.

Son güncelleme 10:54 | 10 Temmuz 2019
arsenal Mariano Diaz Real Madrid transfer
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