Almanya’da ırkçı saldırı! 20 yaşındaki Jordi Osei-Tutu gözyaşlarına boğuldu

Almanya 2. Ligi ekiplerinden Bochum’da kiralık olarak forma giyen Jordi Osei-Tutu, çirkin bir olayla karşı karşıya kaldı. Alman ekibinin İsviçre temsilcisi St. Gallen ile oynadığı hazırlık maçında Alman taraftarların ırkçı saldırısına uğrayan 20 yaşındaki futbolcu, gözyaşlarına hakim olamadı.

Karşılaşmada 42. dakika oynanırken Alman taraftarların ırkçı saldırısı sonrası gözyaşlarına boğulan Jordi Osei-Tutu, hem rakip futbolcular hem de takım arkadaşlarının teselli etmesine ve maça devam etmesini istemesine rağmen, oyundan çıktı. Soyunma odasına giden Jordi Osei-Tutu, ilk yarının kalan bölümünde sahaya geri dönmedi. Bunun üzerine hakem, ilk yarı henüz tamamlanmamışken düdüğü çaldı ve devreye gidilmesini sağladı.

İkinci yarıda takımı ile birlikte yeniden sahaya dönen Jordi Osei-Tutu, St. Gallen’in 3-0 kazandığı maçı tamamladı. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada genç futbolcuya destek veren futbolseverler, “Irkçılığa hayır!” paylaşımları yaptı. Jordi Osei-Tutu’nun oyuna devam etmesini de öven futbolseverler, “Sakin kaldı ve maça devam etti. Onunla gurur duydum” şeklinde mesajlar yazdılar.

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Arsenal altyapısında oynayan Jordi Osei-Tutu, sezon baçında Bochum’a kiralanmıştı.