Ahmet Ağaoğlu: 9’dan sonra taksiye çıkacağım ve evlere temizliğe gideceğim

Trabzonspor’da Sadri Şener Tesisleri'nde forma satışı kampanyasına katılan ve taraftarlara imza dağıtan Başkan Ahmet Ağaoğlu etkinlik sırasında açıklamalarda bulundu.

”İSTANBUL TAKIMLARIYLA YARIŞACAĞIZ, GEÇECEĞİZ”

Ürün satışlarının önemine dikkat çeken Başkan Ağaoğlu “ Kulübe katkı vermek için buraya gelen bir çok insan var. Fotoğraf çektirmek için gelenler de var ama öncelik forma alanların. Bu süreçte taraftarların yapacağı katkıya daha çok ihtiyacımız var. Her ne kadar borçlar yapılandırılsa da , futbol camiasına borcumuz kalmasa da ileriye dönük bir borç yığınımız var. Bu kutsal forma, ürün satışı, kombine satışı bunlara gösterilecek ilgi çok önemli. Forma, ürün satışı kulüp için çok önemli. İstanbul'un 3 takımının istediği şeyi istiyoruz biz de. Onlarla yarışacağız, önlerine geçeceğiz, ama ürünlerin satılması gerekiyor” dedi.

“TAKSİYE ÇIKACAĞIM, EVE TEMİZLİĞE GİDECEĞİM”

Kulüp için herkesin bir şeyler yapması gerektiğinin altını çizen ve yapılan kampanyayla ilgili konuşan Ahmet Ağaoğlu forma imzaladığı sırada herkesi güldüren bir espri yaptı.

Birlik olmanın ve görev üstlenmenin önemine dikkat çeken Ağaoğlu, “Biz hep birlikte beraber olduğumuzda daha güzeliz daha güçlüyüz. Hepimiz bu kulübün bir parçası. Hocamız, taraftarımız, malzemecimiz herkes. Herkesin bir görevi var. Bakın bugün forma satıyorum akşama kombine satacağım. 9'dan sonra da taksiye çıkacağım yarın da evlere temizliğe gideceğim” dedi.