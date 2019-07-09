Wimbledon tek kadınlarda Serena Williams yarı finalde

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen çim kort turnuvasının sekizinci gününde, ABD’li tenisçilerden 11 numaralı seribaşı Serena Williams ile klasmanda 55. sırada yer alan Alison Riske, tek kadınlar çeyrek finalinde karşılaştı.

120 dakika süren mücadeleyi 6-4, 4-6 ve 6-3’lük setlerle 2-1 kazanan 37 yaşındaki Williams, daha önce 7 kez şampiyonluk yaşadığı turnuvada adını yarı finale yazdırdı. Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, Johanna Konta-Barbora Strycova maçının galibiyle yarı finalde eşleşecek.