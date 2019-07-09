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Wimbledon tek kadınlarda Serena Williams yarı finalde
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Wimbledon tek kadınlarda Serena Williams yarı finalde

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da ABD'li Serena Williams, vatandaşı Alison Riske'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

9 Temmuz 2019 17:31

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen çim kort turnuvasının sekizinci gününde, ABD’li tenisçilerden 11 numaralı seribaşı Serena Williams ile klasmanda 55. sırada yer alan Alison Riske, tek kadınlar çeyrek finalinde karşılaştı.

120 dakika süren mücadeleyi 6-4, 4-6 ve 6-3’lük setlerle 2-1 kazanan 37 yaşındaki Williams, daha önce 7 kez şampiyonluk yaşadığı turnuvada adını yarı finale yazdırdı. Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, Johanna Konta-Barbora Strycova maçının galibiyle yarı finalde eşleşecek.

Son güncelleme 17:31 | 9 Temmuz 2019
serena williams Wimbledon
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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