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Vedat Muriqi imzayı attı, kendi haberini sundu!
Fenerbahçe

Vedat Muriqi imzayı attı, kendi haberini sundu!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi resmi sözleşmeye imzasının ardından kendi transfer haberini kendi sundu.

9 Temmuz 2019 09:18

Sarı lacivertlilerin yeni golcüsü Vedat Muriqi, Fenerbahçe’ye transferinin ardından kameraların karşısına geçti. Kulüp televizyonunda kendi transferini spiker olarak kendi sunan Vedat, ardından transferle ilgili duygularını dile getirdi.

Hayalini kurduğu formayı giydiğini dile getiren Vedat Muriqi, “Türkiye’nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum, onurluyum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum çubukluya kavuştuğum için mutluyum. İyi ki buraya geldim. Taraftarımıza da destekleri için çok teşekkür ediyorum. Kulübümüze yakışır bir futbolcu olacağım. Sahada iyi mücadele gösterip goller atmak istiyorum” dedi.

İşte o anlar…

 

Son güncelleme 09:20 | 9 Temmuz 2019
Fenerbahçe transfer Vedat Muriqi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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