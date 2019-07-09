Transfer haberleri: Beşiktaş’tan son dakika Filipe Luis bombası! İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş haberleri…

Vincent ​Aboubakar’da istediği sonucu elde edemeyen Galatasaray rotasını Milan’ın yıldız ismi Andre Silva’ya çevirdi. Beşiktaş, İspanya La Liga devi Atletico Madrid'le yollarını ayıran Filipe Luis'in peşine düştü. Sevilla’da gözden düşen Kjaer yeniden Fenerbahçe yolunda. İşte taraftarların heyecanla beklediği son dakika transfer haberleri

TRANSFER HABERLERİ:

BEŞİKTAŞ FİLİPE LUİS’İN PEŞİNDE

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah- Beyazlılar, kulüpteki ekonomik problemler sebebiyle bonservisi elinde isimlere yönelmişti. Kara Kartal'ın bu doğrultudaki son hedefinin, İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'le yollarını ayıran dünyaca ünlü Brezilyalı sol bek Filipe Luis olduğu ortaya çıktı. Atletico'daki ikinci 4 yıllık macerasının ardından sözleşmesi sona eren ve Kırmızı-Beyazlılar'la kontrat yenilemeyen tecrübeli futbolcunun menacerler aracılığıyla kulübe önerilmesinin ardından Siyah-Beyazlılar, bu isim konusunda atağa kalktı.

Brezilya'da düzenlenen Copa America'da şampiyonluğa ulaşan Sambacılar'ın da kadrosunda yer alan deneyimli isim, kıtanın dev turnuvasında 4 karşılaşmada forma giydi ve önceki gece Peru'yla oynanan final mücadelesinde de kulübedeydi. Geleceğiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada henüz kararını vermediğini ve Brezilya Serie A'ya dönmesinin de seçenekler arasında yer aldığını belirten Luis için yönetimin, oyuncunun menacerinden maaş beklentilerini iletmesini istediği bildirildi.

Atletico Madrid formasıyla geçen sezon 32 karşılaşmaya çıkıp 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Filipe Luis, Avrupa'da görev yapan son yılların en başarılı sol bekleri arasında yer alıyor. Kariyerinde daha önce; Chelsea, Ajax ve Deportivo gibi önemli kulüplerde de görev yapan Luis, geçen sezon Atletico'da sergilediği futbolla hala formunun zirvesinde olduğunu göstermişti.

KJAER YENİDEN FENERBAHÇE YOLUNDA

Transferde ardı ardına bombaları patlatan Fenerbahçe'nin durmaya hiç niyeti yok. Kaleyi, orta sahayı ve hücum hattını takviye eden Sarı- Lacivertliler gözünü stopere çevirdi. Bir numaralı aday da eski yıldız Simon Kjaer…

Sevilla, geçtiğimiz günlerde stopere peş peşe iki tavkiye yaptı. Bordeaux'dan Jules Kounde 25 milyon Euro'ya, Nantes'tan Diego Carlos ise 15 milyon Euro'ya transfer edildi. Ayrıca geçtiğimiz sezon kiralanan Maximilian Wöber'in de bonservisi Ajax'tan 10.5 milyon Euro'ya alındı.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Sevilla'da 3 sol bek, 3 sağ bek ve 7 stoper olmak üzere şu anda 13 savunma oyuncusu bulunuyor! Teknik direktör Lopetegui'nin bu bölgedeki sayıyı azaltacağı ve gidecek ilk ismin Kjaer olacağı belirtildi. Sevilla'da yeni sezonun hazırlıkları başladı. Ancak tecrübeli yıldız, lig bittikten sonra milli takıma gittiği için şu anda tatilde.

Simon Kjaer'in, Sevilla ile antrenmana bile çıkmadan Fenerbahçe'nin yolunu tutacağı kaydedildi. Sarı-Lacivertliler'in, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralayacağı belirtildi. 4'lü savunmayı tercih eden Lopetegui'nin, Kjaer'in yanı sıra Gnagnon ve Gomez ile de yolları ayrıması bekleniyor.

GALATASARAY GÖZÜNÜ ANDRE SİLVA’YA DİKTİ

Vincent ​Aboubakar’la anlaşan ancak Porto’nun “Kiralama yok. Bonservisi 30 milyon Euro” yanıtı üzerine geri adım atan Galatasaray’da rota İtalya’ya döndü.

Sarı-Kırmızılılar, Milan formasını giyen Andre Silva için harekete geçti. Portekizli yıldız geçen sezon da gündeme gelmiş ancak Milan, Sevilla ile kiralama anlaşmasına varmıştı. İspanyol kulübünün satın alma opsiyonunu kullanmadığı Andre Silva, Milan’ın da yeni sezon planlarında yer almıyor.

Fatih Terim’in çok beğendiği isimlerden biri olan 23 yaşındaki futbolcu için İtalyan devine kiralama teklifiyapılacak. Geçen sezon La Liga’da 29 maçta 9 gol atan Silva, 2017 yılında 38 milyon Euro karşılığında Porto’dan Milan’a transfer olmuştu. Nisan ayında dizinden sakatlanan Silva’nın dönüş tarihi henüz belli değil.