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Tilbe Şenyürek Galatasaray’da
Kadınlar Basketbol Ligi

Tilbe Şenyürek Galatasaray’da

Sarı-kırmızılı kadın basketbol takımı, sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan Tilbe Şenyürek'i 1+1 yıllığına kadrosuna kattı

9 Temmuz 2019 12:45

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, sezonu Fenerbahçe’de tamamlayan Tilbe Şenyürek’i transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki milli basketbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, “Kariyerinde Galatasaray ile yeni bir sayfa açan oyuncumuza ‘hoş geldin’ der, sarı-kırmızılı forma altında başarılar dileriz.” ifadesi kullanıldı.

Forvet ve pivot pozisyonlarında oynayan 1,88 metre boyundaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde geçtiğimiz sezonu 4 sayı, 2 ribaunt ortalamalarıyla tamamlamıştı.

Son güncelleme 12:45 | 9 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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