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Son dakika! Trabzonspor Gaston Campi ile anlaşma sağladı
Transfer Haberleri

Son dakika! Trabzonspor Gaston Campi ile anlaşma sağladı

Transferde flaş gelişme... Trabzonspor, Arjantinli stoper Gaston Campi ile anlaşma sağladı.

9 Temmuz 2019 14:53

Trabzonspor, bonservisi Estudiantes'te olan 28 yaşındaki stoper Gaston Campi ile anlaşmaya vardı.

Transferde sezonun en hareketli takımlardından biri olan Trabzonspor bir transferi daha bitirdi…

Karadeniz temsilcisi, son olarak Portekiz’in Chaves takımında kiralık oynayan Gaston Campi ile anlaşmaya vardı. Bonservisi Estudiantes’te olan futbolcu için Arjantin kulübüyle uzun süredir görüşen bordo-mavili kulüp transfere noktayı koydu.

Campi'nin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Bordo-mavililer oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak. Son olarak Portekiz takımlarından Chaves'te kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki Arjantinli stoper Gaston Campi’nin Arjantin ligi ekiplerinden Estudiantes ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Portekiz’de yarım sezon formasını giydiği Chaves’te 16 maçta 2 gol kaydeden Campi, kariyerinde daha önce Racing Club, Rafaela ve Estudiantes kulüplerinde forma giydi. 1.93 boyundaki stoperin gelişiyle birlikte Trabzonspor stoper bölgesindeki açığını kapattı.

Son güncelleme 15:03 | 9 Temmuz 2019
Gaston Campi trabzonspor transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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