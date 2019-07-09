Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü forması giyen genç file bekçisi Altay Bayındır’ı 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır. Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe´miz ile nice zaferler diliyoruz” denildi.

Son dakika! Fenerbahçe, Altay Bayındır transferini resmen açıkladı! “A L T A Y B A Y I N D I R. “pic.twitter.com/IDRwos56Hy — SKOR (@SozcuSkor) 8 Temmuz 2019

Altay’ın sözleşmeye imza attığı törende Selahattin Baki ve Damien Comolli de yer aldı. 21 yaşındaki kaleci geçen sezon 19 resmi maçta forma giymiş, 29 gol yerken kalesini 6 kez gole kapatmayı başarmıştı.

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