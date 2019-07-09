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Son dakika! Fenerbahçe Altay Bayındır transferini resmen açıkladı!
Transfer Haberleri

Son dakika! Fenerbahçe Altay Bayındır transferini resmen açıkladı!

Son dakika! Fenerbahçe, geçen sezon MKE Ankaragücü forması giyen kaleci Altay Bayındır ile dört yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

9 Temmuz 2019 00:02

Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü forması giyen genç file bekçisi Altay Bayındır’ı 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır. Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe´miz ile nice zaferler diliyoruz” denildi.

Altay’ın sözleşmeye imza attığı törende Selahattin Baki ve Damien Comolli de yer aldı. 21 yaşındaki kaleci geçen sezon 19 resmi maçta forma giymiş, 29 gol yerken kalesini 6 kez gole kapatmayı başarmıştı.

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Son güncelleme 00:09 | 9 Temmuz 2019
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