Son dakika! Beşiktaş Alman futbolcu Lewis Holtby’i İstanbul’a getirdi

Süper Lig’de transfer döneminin sessi takımı Beşiktaş ilk atağını yaptı…

Siyah beyazlılar, bonservisi Borussia Dortmund’da olan Shinji Kagawa’nın henüz transfer için kararını vermemesi nedeniyle sürpriz bir hamle yaptı. Siyah-beyazlılar, Alman futbolcu Lewis Holtby’i İstanbul’a getirdi.

beİN SPorts’un son dakika haberine göre, Beşiktaş, bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu Lewis Holtby’yi görüşmek için İstanbul’a getirdi. Bu arada geçen sezon Bundesliga ekibi Hamburg’ta forma giyen 28 yaşındaki Holtby’nin transfer edilmesine teknik direktör Abdullah Avcı’nın da onay verdiği öğrenildi.

Alman Bild gazetesi, kısa bir süre öne Beşiktaş’ın Holtby’ye 2+1 yıllık sözleşme ve senelik 1.8 milyon euro maaş teklif ettiğini duyurdu. İstanbul’da Beşiktaş ile Lewis Holtby arasında yapılacak görüşmelerin ardından son kararın verilmesi bekleniyor.