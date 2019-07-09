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Son dakika! Beşiktaş Alman futbolcu Lewis Holtby’i İstanbul’a getirdi
Transfer Haberleri

Son dakika! Beşiktaş Alman futbolcu Lewis Holtby’i İstanbul’a getirdi

Transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş, Alman orta saha Lewis Holtby'i İstanbul'a getirdi.

9 Temmuz 2019 13:38

Süper Lig’de transfer döneminin sessi takımı Beşiktaş ilk atağını yaptı…

Siyah beyazlılar, bonservisi Borussia Dortmund’da olan Shinji Kagawa’nın henüz transfer için kararını vermemesi nedeniyle sürpriz bir hamle yaptı. Siyah-beyazlılar, Alman futbolcu Lewis Holtby’i İstanbul’a getirdi.

beİN SPorts’un son dakika haberine göre, Beşiktaş, bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu Lewis Holtby’yi görüşmek için İstanbul’a getirdi. Bu arada geçen sezon Bundesliga ekibi Hamburg’ta forma giyen 28 yaşındaki Holtby’nin transfer edilmesine teknik direktör Abdullah Avcı’nın da onay verdiği öğrenildi.

Alman Bild gazetesi, kısa bir süre öne Beşiktaş’ın Holtby’ye 2+1 yıllık sözleşme ve senelik 1.8 milyon euro maaş teklif ettiğini duyurdu. İstanbul’da Beşiktaş ile Lewis Holtby arasında yapılacak görüşmelerin ardından son kararın verilmesi bekleniyor.

Son güncelleme 13:49 | 9 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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