Sergen Yalçın’dan Beşiktaş açıklaması! ‘Kırgın değilim’

Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Sergen Yalçın, beIN Sports’a açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın’ın açıklamaları…

Ozan'nın bir mucize olduğunu düşünmüyorum, Ozan'ı ben futbolcu yapmadım. Kendisi çok genç bir oyuncu özel bir psikolojik destek gerekiyordu. Kendisine sadece futbol oynaması gerektiğini hatırlattık. Biz ona futbolcu olduğunu hatırlatmaya çalıştık, 13 ay tek başına antrenman yapan kişi futbolculuğunu unutur. Çok fazla bireysel konuşma yaparak, kendisine güven aşılamaya çalıştım. Ona bir şeyler katabileceğimi gösterdim, bir çok kez bireysel olarak görüştük. Ozan'a sadece formanı giy ve futbol oyuna dedik. Çok daha fazlasını verebilir, çok yetenekli bir oyuncu. Ersun hocayla daha da gelişecektir. Biraz daha önde oynaması gereken bir oyuncu, 8 numara oynarsa Türkiye’nin en önemli 3 oyuncusundan biri.

”BEN BU KATEGORİNİN DIŞINDAYIM”

Geçtiğimiz sezon kötü bir sezondu bence Türkiye ligi adına. Türkiye ligi çok zor ve mücadele gücü çok yüksek, kaliteli değil belki ama mücadele çok önemli. Biz oyuncu bakarken de fizik gücünü ön plana alıyoruz, özellikle çok ekstra yetenekli olmayan oyuncular için fizik çok önemli. Ben bu kategorinin biraz dışındayım, daha düz oyuncular için fizik kalite önemli. Çok koşmayana koşmayı öğretirsin, mücadeleyi gösterirsin ama frikik atmayı öğretemezsin.

”BİZİM KONTRATLAR 1 SENELİK YAPILIYOR, GENÇ YETİŞTİREMEM”

Bizim zamanımızda böyle bir sistem yoktu, şu an Malatya'dan Barcelonaya gidebilirsin. Şu an 20 yaşındaki bir oyuncu dünyanın neresinde olursa olsun yetenekli ise her yere gidebilir. Türk futbolu ciddi problemli, maddi sıkıntılar bunun en büyük göstergesi. Artık yetiştirip satmamız lazım, bizim yetiştirmek içi zamanımız yok. Ben 3 ay sonra istifa edebilirim, federasyon eğitimcilerle bunu sağlamalı ama ben yetiştiremem ve benim gibi hiç bir hoca yetiştiremez. Biz hep zor dönemlerde çalışıyoruz, bizim kontratlar 1 senelik 5 sene imzalarsak belki düşünülebilir ama 4. hafta gönderilmeyeceğimizin garantisi yok.

”HEDEFİM AVRUPA’YA GİTMEK, BEŞİKTAŞ’A KIRGIN DEĞİLİM”

Benim ve ekibimin hedefi büyük takım değil Avrupa'ya gitmek. Kısmet olursa büyük takımları çalıştırırım ama bu şart değil. Bu bir iş Beşiktaş'tan teklif almadım diye kırılacak değilim, ben yollarımızı ayırdığımız bir çok yönetici ile hala görüşüyorum. Hala tecrübe ediniyorum ve pişiyorum, ilk zamanlarda tecrübesizlik yaşadım. Son zamanlarda işi kavradım, teknik direktörlüğün inceliklerini öğrendim. Risk almadan başarılı olamayacağını düşünüyorum, risk almaktan korkmuyorum. Yaptığımız işin kalitesi belli, şampiyon olacak takımı 15. yapacak halimiz yok.

”ANADOLU TAKIMLARI İÇİN 7-8 BAŞARI OLUYOR”

Zaten takımlarımızın kalitesi belli anadolu takımlarını 7.-8. yapmak başarılı oluyor genelde düşme hattında alıyoruz takımları. Çok agresif bir oyuncu değildim öyle sorunlar yaşamıyorum. Tabi ki milli takım, büyük takım çalıştırmak isterim kim istemez ki ama benim için önemli olan doğru zamanda doğru yerde olmak çok önemli. Yeni Malatya bizim için şu an doğru zaman ve doğru yer, umarım istediklerimizi yapabiliriz. Malatya Avrupa kupaları için mücadele eden önemli bir camia.

”YABANCI KURALI TÜRKİYE İÇİN FAZLA”

Yabancı kuralı bana hak vermişse oynarım, bu kimseyi ilgilendirmez ama fazla mı bence de fazla Türkiye için fazla. Şu anda bir Türk takımının Şampiyonlar Liginde çeyrek finali oynama ihtimali olmadığını düşünüyorum, sen olduğunu düşünüyorsan hayal görüyorsun derim. Her sene oralara gelen takımlar belli ne fazla 2 takım fark yaratıyor, bir Ajax bir Tottenham oluyor Arsenal'i bile konuşamıyoruz artık oralarda.

”HAKEMLER ÇOK KÖTÜ YÖNETİYOR”

VAR'a herkes kendi açısından yorum yapıyor, hakem çok baskı altında kalıyor. Yukarıdaki hakem çok karışmasın diyorlar, penaltı olmuş adam müdahale etmesin mi? Biz Anadolu kulüpleri olarak konuştuğumuzda çok kaale alınmıyoruz, biz konuştuğumuzda gündem olmuyor o yüzden artık çok konuşmuyorum. Artık hakemleri gündemden uzaklaştırmamız lazım, bu sonuç olarak faydalı bir sistem tüm dünya kullanıyor. Hakemler de hata yapıyor ama hep konuştukça bir çözüm çıkmıyor. Herkese göre pozisyonlar farklı önemli olan hakeme göre ne olduğu, onu kabul etmemiz lazım. 4. hakem gitmemizin sebebi hakemle konuşuyor olması, bazen çok sinirleniyorum ama art niyet olduğunu düşünmüyorum, bazen çok kötü yönettikleri doğru tabiki.

”BİR DAHA YORUMCULUK YAPARSAM…”

Ben de kaç sene yorumculuk yaptım, ama hiç bir zaman birinin özel hayatını eleştirmem ben sahada gördüğüm hakkında yorum yaparım. Yorumcu konuşurken kendi açısından bakıyor, yanlış hamle diyor mesele ama sana göre yanlış hamle, ben hamle yaparken ne düşünüyorum bilmiyorsun mesela. Hamleler çok eleştiriliyor ya bazen mesela, öyle olmuyor işler bizim tarafımızda mesela. Bir daha yorumcu olsam hamlelere bu kadar takılmam, teknik direktörün ne istediğini anlamak kolay değil her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Sonuçta bu futbol çok da ciddiye almamak lazım yani sonuçta bir oyun.

”HEDEFİMİZ İLK 8’DE KALMAK”

Anadolu kulüpleri olarak bizim için her maçı kazanmak imkansız, önemli olan belirli bir çizgi yakalamak. Ben tamamen o çizgide kalmak istiyorum, ne çok iyi gideyim ne çok kötü gidiyim önemli olan istikrarı korumak. Hedefimiz ligde ilk 8 de kalmak, Avrupa'da gruplara kalmak istiyoruz. Bunları yaparsak bizim için başarılı bir sezon diyebiliriz. Kupada burası zaten geçen sene yarı final yaptı aşağısı başarı olmaz.

Bizim için kariyer planlaması çok önemli, ben 6 senedir hocalık yapıyorum bu sene 7. senem, planlamam şu Malatyaspor artık bizim için final senesi artık ekip olarak kendimizi yukarı atmak istiyoruz. Avrupa veya büyük takımı çalıştırmak istiyoruz, Avrupa kupası bizim için bundan dolayı çok önemli, final senemiz olduğunu düşünüyorum.Bu yüzden burada başarılı olmamız çok önemli, yukarıya çıkış biletimiz buradan geçiyor, yoksa buralarda debelenmeye başlayacağız.

”BEŞİKTAŞ’IN YERİ BENİM İÇİN FARKLI”

Beşiktaş benim için farklı bir yer, 10 yaşımda oynamaya başladım. Beşiktaş tarihinin en iyi 2 kadrosundan birinde oynadım, önemli başarılar yakaladım, tabi ki Beşiktaş benim için çok önemli. Galatasaray'da 2 sene oynadım 2sinde de şampiyon olduk, Trabzonda da oynadım ve orayıda çok seviyorum ama tabi ki Beşiktaş'ın yeri ayrı. Bende en çok yer eden teknik adamlar Fatih Terim, Lucescu ve Löw diyebilirim. İdolüm yok, kendim gibi olmak istiyorum. Birini örnek almak çok sağlıklı gelmiyor bana.