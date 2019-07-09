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Serena Williams’a para cezası
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Serena Williams’a para cezası

Çeyrek finale çıkan ABD'li tenisçi, çim korta raketiyle zarar verdiği için 10 bin dolar ceza ödeyecek.

9 Temmuz 2019 10:56

ABD’li tenisçi Serena Williams, korta zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin dolar para cezası aldı. Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon’da 8. şampiyonluğunu kovalayan 37 yaşındaki Williams, organizasyon öncesinde antrenman kortlarında hazırlanırken raketiyle çim korta zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Turnuvanın dördüncü turunda İspanyol Carla Suarez Navarro ile karşılaşan 11 numaralı seribaşı Serena Williams, rakibini 2-0 yenerek çeyrek finale çıkmıştı.

Turnuvanın organizatörleri, elendiği üçüncü tur maçında kullandığı olumsuz ifadeler nedeniyle de İtalyan Fabio Fognini’ye 3 bin dolar para cezası verdi.

Son güncelleme 10:56 | 9 Temmuz 2019
serena williams Wimbledon
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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