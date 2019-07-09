Neymar PSG’de idmana çıkmadı, ceza yolda…

Paris Saint-Germain’de Neymar konusundaki belirsizlik sürerken, Brezilyalı oyuncu isezonun lk idmanına katılmadı.

Fransız ekibi, Sambacı’nın mazeret bildirmeden takıma katılmadığını ve bu nedenle disiplin yönetmeliğinin devreye sokulacağını ve ceza verileceğini duyurdu. Takımdan ayrılmak istediği belirtilen Neymar’ın kendisine kulüp aradığı da biliniyor.

BABASI, “PSG BİLİYORDU” DEDİ

Öte yandan PSG’nin açıklaması sonrasında Neymar’ın babası açıklama yaptı ve, “Paris Saint-Germain, Neymar’ın takıma 15 Temmuz’da katılacağını biliyordu. Brezilya’da bir sosyal yardım projesinde yer alacak.” diyerek kulübün hata yaptığını söyledi.

BARCELONA VE REAL MADRID İSTEMİYOR

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, şu anda Neymar ile ilgilenmediklerini belirtirken, Barcelona cephesi Neymar’ın takımdan ayrılış hikayesini henüz unutmadıklarını ve bu sebeple takımda var olmasını istemediklerini PSG Başkanına iletti.

Neymar, geçmişte Santos ve Barceloan formaları giymiş, kariyeri boyunca çıktığı 378 müsabakada 226 gol 140 asistlik performans sergilemişti.

LEONARDO: “NEYMAR AYRILABİLİR AMA…”

Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Leonardo, Brezilya yıldız Neymar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Fransa basınına konuşan Leonardo, “Tüm taraflar için uygun bir teklif gelmesi halinde Neymar ayrılabilir. Barcelona ile yüzeysel temaslar oldu ancak bir teklif almadık” dedi.

Leonardo sözlerini, “PSG, burada kalmak isteyen oyuncularla yola çıkmak istiyor. Neymar’ın ayrılma olasılığı her zamankinden yüksek ama tatmin edici bir teklif almalıyız” ifadeleriyle tamamladı.