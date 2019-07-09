Napoli’nin Elif Elmas inadı! 13 milyon Euro’yu gözden çıkardılar ama…

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’nin yakın markajındaki Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Elif Elmas ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sky Sports İtalia, Napoli’nin Fenerbahçe’ye Elif Elmas için 13 milyon Euro’luk yeni bir teklif yaptığını iddia etti.

Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin Elif Elmas’ı çok istediği belirtilen haberde, İtalyan çalıştırıcının transferin mutlaka bitirilmesini istediği yazıldı. Carlo Ancelotti’nin “Yeni Fabian Ruiz” olarak gösterdiği Elif Elmas için Napoli, Fenerbahçe’nin kapısını bir kez daha çaldı. 13 milyon Euro bonservis bedeli vermeye hazır olan Napoli’ye Fenerbahçe’nin cevabı ise “Elif Ekmas’ın fiyatı 20 milyon Euro” olarak verildi.

İki takım arasında görüşmelerin sürdüğü kaydedilirken, İtalyan basını Elif Elmas transferinde orta yolun bulunacağı konusunda Napoli cephesinin iyimser olduğuna yer verdi.