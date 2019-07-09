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Napoli’nin Elif Elmas inadı! 13 milyon Euro’yu gözden çıkardılar ama…
Transfer Haberleri

Napoli’nin Elif Elmas inadı! 13 milyon Euro’yu gözden çıkardılar ama…

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Elif Elmas için Napoli ısrarını sürdürüyor. İtalyan medyası, Elif Elmas için Napoli'nin 13 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı.

SKOR DIŞ HABER 9 Temmuz 2019 15:40

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’nin yakın markajındaki Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Elif Elmas ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sky Sports İtalia, Napoli’nin Fenerbahçe’ye Elif Elmas için 13 milyon Euro’luk yeni bir teklif yaptığını iddia etti.

Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin Elif Elmas’ı çok istediği belirtilen haberde, İtalyan çalıştırıcının transferin mutlaka bitirilmesini istediği yazıldı. Carlo Ancelotti’nin “Yeni Fabian Ruiz” olarak gösterdiği Elif Elmas için Napoli, Fenerbahçe’nin kapısını bir kez daha çaldı. 13 milyon Euro bonservis bedeli vermeye hazır olan Napoli’ye Fenerbahçe’nin cevabı ise “Elif Ekmas’ın fiyatı 20 milyon Euro” olarak verildi.

İki takım arasında görüşmelerin sürdüğü kaydedilirken, İtalyan basını Elif Elmas transferinde orta yolun bulunacağı konusunda Napoli cephesinin iyimser olduğuna yer verdi.

Son güncelleme 16:07 | 9 Temmuz 2019
Elif Elmas Fenerbahçe Napoli
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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