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Merih Demiral: ‘Juventus’ta ülkemi mahcup etmeyeceğim’
Transfer Haberleri

Merih Demiral: ‘Juventus’ta ülkemi mahcup etmeyeceğim’

Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan Merih Demiral, Torino'ya giderken açıklamalarda bulundu.

9 Temmuz 2019 14:17

İtalya Ligi takımlarından Juventus’un Sassuolo’dan 18 milyon euroya transfer ettiği milli futbolcu Merih Demiral, Türkiye’den ayrıldı ve Torino’ya gitti.

Merih Demiral, İstanbul’dan ayrılırken, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 21 yaşındaki futbolcu, “Juventus’ta ülkemi gururla temsil etmek istiyorum. Biraz heyecanlıyım. Ancak orada bize inanları mahcup etmeyeceğim.” dedi.

Juventus’ta yıldız isimlerle oynayacak olmasının hatırlatılmasının üzerine Merih Demiral, “Juventus’ta çok değerli futbolcular var, onlardan öğreneceğim çok şey olacak. Her çocuğun hayali büyük takımda oynamaktır. Bu hayalimi gerçekleştirdim için çok mutluyum.” açıklamasını yaptı.

Genç futbolcu ayrıca “Avrupa’da futbol oynamak benim çocukluk hayalim. Mental olarak hazırım. Kısa sürede bunu başardığım için çok mutluyum.” diye konuştu.

Merih Demiral “Juventus’ta çok büyük oyuncular var. Bir an önce antrenmanlara başlamak ve formayı giymek istiyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.

Son güncelleme 14:18 | 9 Temmuz 2019
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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