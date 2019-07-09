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Luca Zidane, Racing Santander’e kiralandı!
Transfer Haberleri

Luca Zidane, Racing Santander’e kiralandı!

İspanyol ekibi, teknik direktör Zinedine Zidane'ın oğlu olan ve alt yapısında bulunan kaleci Luca Zidane'ı bir sezonluğuna 2. lig takımlarından Racing Santander'e kiraya verdi

9 Temmuz 2019 20:36

İspanya’nın Real Madrid Kulübü, altyapı oyuncusu Luca Zidane’ın 2. lig takımlarından Racing Santander’e kiralandığını açıkladı.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane’ın oğlu olan 21 yaşındaki Luca Zidane’ın, 30 Haziran 2020 tarihine kadar Racing Santander takımında forma giyeceği bildirildi.

Üçüncü ligde mücadele eden Real Madrid Castilla’nın formasını giyen Luca Zidane, zaman zaman antrenmanlarına çıktığı A takımın iki resmi maçında da forma giymişti.

Öte yandan, Zinedine Zidane’ın dört erkek çocuğundan biri olan 24 yaşındaki Enzo ise İspanya 2. Ligi takımlarından Rayo Majadahonda’da oynuyor.

Son güncelleme 20:36 | 9 Temmuz 2019
Luca Zidane racing santander Real Madrid
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2 Istanbul Basaksehir
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