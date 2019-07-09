Igor Tudor’un Dorukhan Toköz ısrarı!

İtalya Serie A takımlarından Udinese, Beşiktaş’ın transferdeki gözde oyuncusu Dorukhan Toköz’ün peşini bırakmıyor. Teknik direktörlüğünü Galatasaray’ın eski çalıştırıcısı Igor Tudor’un yaptığı Udinese, bir kez daha Dorukhan’ı transfer etmek için harekete geçti.

TUDOR: ”TEKLİFİ ARTTIRIN”

İtalyan Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre daha önceden Beşiktaş’a 8 milyon euro teklif eden Udinese’de teknik direktör Igor Tudor, sportif direktör Pierpaolo Marino ile buluşup teklifin arttırılmasını istedi.

MENAJERİ UDINESE’Yİ DOĞRULAMIŞTI

Dorukhan’ın menajeri Necdet Ergezen, geçtiğimiz günlerde Udinese’nin teklifini doğrulamış ve ”Dorukhan şu ana dek sadece İtalyan kulüplerinin radarında. Udinese’nin 7 milyon euro’luk bir teklifi var ve buna 1 milyon euro da performans bonusu ekliyorlar. Beşiktaş, bu teklifi yeterli bulmadı. Biz de bulmadık. Dorukhan’ın ederini bulması halinde bir kulübe satılabileceğini düşünüyorum.” sözlerini kullanmıştı.