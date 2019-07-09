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Igor Tudor’un Dorukhan Toköz ısrarı!
Transfer Haberleri

Igor Tudor’un Dorukhan Toköz ısrarı!

İtalya Seria A'da Udinese'yi çalıştıran Galatasaray'ın eski teknik patronu Igor Tudor, Beşiktaş'ın genç orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ün transferi için Udinese yönetimine baskı yapıyor.

9 Temmuz 2019 09:39

İtalya Serie A takımlarından Udinese, Beşiktaş’ın transferdeki gözde oyuncusu Dorukhan Toköz’ün peşini bırakmıyor. Teknik direktörlüğünü Galatasaray’ın eski çalıştırıcısı Igor Tudor’un yaptığı Udinese, bir kez daha Dorukhan’ı transfer etmek için harekete geçti.

TUDOR: ”TEKLİFİ ARTTIRIN”

İtalyan Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre daha önceden Beşiktaş’a 8 milyon euro teklif eden Udinese’de teknik direktör Igor Tudor, sportif direktör Pierpaolo Marino ile buluşup teklifin arttırılmasını istedi.

MENAJERİ UDINESE’Yİ DOĞRULAMIŞTI

Dorukhan’ın menajeri Necdet Ergezen, geçtiğimiz günlerde Udinese’nin teklifini doğrulamış ve ”Dorukhan şu ana dek sadece İtalyan kulüplerinin radarında. Udinese’nin 7 milyon euro’luk bir teklifi var ve buna 1 milyon euro da performans bonusu ekliyorlar. Beşiktaş, bu teklifi yeterli bulmadı. Biz de bulmadık. Dorukhan’ın ederini bulması halinde bir kulübe satılabileceğini düşünüyorum.” sözlerini kullanmıştı.

Son güncelleme 09:39 | 9 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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