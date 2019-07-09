Gazoz’dan Berlin’de çifte madalya

İsmail AKIN / Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü 3.Sınıf öğrencisi Milli Sporcu, Okçuluk Dünya ve Avrupa rekortmeni Mete Gazoz'dan bu kez de çifte şampiyonluk.

Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Dünya Okçuluk Kupasında şampiyon olan Erkek Milli Takımımızda yer alan Mete Gazoz, bireysel yarışmalarda dabir kez daha Dünya Kupası Şampiyonu olarak çifte şampiyonluk yaşadı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen organizasyonda milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay finalinde Güney Koreli BaeJaehyeon'ı 6-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Milli okçu, geçen yıl yine Berlin’de yapılan 4. ayak yarışmalarında da altın madalya elde etmişti.

Bu yıl bireysel olarak şampiyon olmanın yanı sıra takım olarak da şampiyon olmanın mutluluğunu birlikte yaşayan Mete Gazoz hem Ülkemizi, hem Akdeniz Üniversitesi'ni hem de sevenlerini gururlandırdı.