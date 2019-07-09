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Galatasaray, Victoria Macaulay ile sözleşme yeniledi
Kadınlar Basketbol Ligi

Galatasaray, Victoria Macaulay ile sözleşme yeniledi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Victoria Macaulay ile olan sözleşmesini bir yıllığına uzattığını açıkladı.

9 Temmuz 2019 13:22

Sarı-kırmızı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon da formamızı giyen Victoria Macaulay ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon başında takımımıza katılan Victoria Macaulay, TKBL´de 33 maçta 12.8 sayı, 6.9 ribaund, 1.4 asist ve 1.2 top çalma istatistikleriyle oynamış ve yarı finale yükselen takımımızın önemli parçalarından biri olmuştu.

EuroCup Women´da takımımızla 12 maça çıkan Birleşik Amerikalı forvet 15 sayı, 8.1 ribaund, 1.2 asist ve 1.3 top çalma ortalamaları tutturdu. Macaulay hala devam eden yaz sezonunda WNBA takımlarından Chicago Sky forması da giyiyor. Oyuncumuza yeniden hoş geldin der, başarılı bir sezon dileriz” ifadelerine yer verildi.

Son güncelleme 13:22 | 9 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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