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Galatasaray, Fatih Terim’in sözleşmesini KAP’a bildirdi! İşte sözleşmenin tüm detayları
Galatasaray

Galatasaray, Fatih Terim’in sözleşmesini KAP’a bildirdi! İşte sözleşmenin tüm detayları

Galatasaray, Fatih Terim'le imzalanan 2+3 yıllık sözleşmenin detaylarını KAP'a bildirdi. Terim'e 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında 18 milyon TL yıllık ücret ödenecek.

9 Temmuz 2019 07:21

Galatasaray, daha önce 5 yıllık sözleşme uzatılan Fatih Terim’le imzalanan sözleşmenin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Terim’le 2+3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklanırken deneyimli teknik direktörün 18 milyon TL yıllık ücret alacağı ifade edildi.

08 Temmuz 2019 Kayserispor Başkanı Erol Bedir: `Deniz için 3 büyükler ile görüşüyoruz` İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç için Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile görüştüklerini ancak hiç bir takımla anlaşma yapmadıklarını söyledi. İlgili Haberi Oku

İşte o açıklama:

“Galatasaray Sportif A.Ş., Teknik Direktörümüz Fatih Terim ile imzalanan 2+3 yıllık sözleşmenin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Galatasaray Sportif A.Ş.'nin KAP'a gönderdiği bildirim şu şekilde:

“Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında, Şirketimiz tarafından Teknik Direktöre ödenecek sezonluk ücret, 18.000.000-TL (on sekiz milyon Türk Lirası) dir.

Tarafların karşılıklı olarak mutabık kalması halinde ve ücretleri taraflarca kararlaştırılmak suretiyle 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için sözleşme uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Son güncelleme 07:33 | 9 Temmuz 2019
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2 Istanbul Basaksehir
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34 19 65
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