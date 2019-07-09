Galatasaray, Fatih Terim’in sözleşmesini KAP’a bildirdi! İşte sözleşmenin tüm detayları

Galatasaray, daha önce 5 yıllık sözleşme uzatılan Fatih Terim’le imzalanan sözleşmenin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Terim’le 2+3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklanırken deneyimli teknik direktörün 18 milyon TL yıllık ücret alacağı ifade edildi.
İşte o açıklama:
“Galatasaray Sportif A.Ş., Teknik Direktörümüz Fatih Terim ile imzalanan 2+3 yıllık sözleşmenin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Galatasaray Sportif A.Ş.'nin KAP'a gönderdiği bildirim şu şekilde:
“Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında, Şirketimiz tarafından Teknik Direktöre ödenecek sezonluk ücret, 18.000.000-TL (on sekiz milyon Türk Lirası) dir.
Tarafların karşılıklı olarak mutabık kalması halinde ve ücretleri taraflarca kararlaştırılmak suretiyle 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için sözleşme uzatma opsiyonu bulunmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”