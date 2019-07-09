Fenerbahçe transferlerinin ardından kombinelere ilgi arttı

Fenerbahçe'de geçen sezon satışa sunulan tüm kombineler taraftarın yoğun ilgisi ile karşılanmış statta boş koltuk kalmamıştı. 2018-19 Süper Lig Sezonunu kötü geçiren Fenerbahçe'de taraftarın kombineye ilgisi yine azalmadı.

Öncelikle yenilemelere açılan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı kombineleri, 8 Temmuz 2019 tarihi itibariyle de kongre üyelerine özel satışa sunuldu. Özellikle Max Kruse ve Vedat Muriqi transferleri sonrası taraftarlar kombinelere büyük ilgi gösterdi. Kombine satışları bugün itibariyle 25 bin rakamına yaklaştı.

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Geçen sezon 38 binin üzerine kombine satışıyla kendi rekorunu kıran Fenerbahçe Kulübünde, 12 Temmuz’da genel satışın başlamasıyla bu rakama yeniden yaklaşılması bekleniyor.