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Fenerbahçe transferlerinin ardından kombinelere ilgi arttı
Fenerbahçe

Fenerbahçe transferlerinin ardından kombinelere ilgi arttı

Fenerbahçe'nin Max Kruse ve Vedat Muriqi transferlerinin ardından kombine satışlarında büyük artış oldu. Yenileme ve komgre üyelerine satışa sunulan kombinelere ilgi yoğundu.

9 Temmuz 2019 14:41

Fenerbahçe'de geçen sezon satışa sunulan tüm kombineler taraftarın yoğun ilgisi ile karşılanmış statta boş koltuk kalmamıştı. 2018-19 Süper Lig Sezonunu kötü geçiren Fenerbahçe'de taraftarın kombineye ilgisi yine azalmadı.

Öncelikle yenilemelere açılan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı kombineleri, 8 Temmuz 2019 tarihi itibariyle de kongre üyelerine özel satışa sunuldu. Özellikle Max Kruse ve Vedat Muriqi transferleri sonrası taraftarlar kombinelere büyük ilgi gösterdi. Kombine satışları bugün itibariyle 25 bin rakamına yaklaştı.

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Geçen sezon 38 binin üzerine kombine satışıyla kendi rekorunu kıran Fenerbahçe Kulübünde, 12 Temmuz’da genel satışın başlamasıyla bu rakama yeniden yaklaşılması bekleniyor.

Son güncelleme 14:41 | 9 Temmuz 2019
Fenerbahçe
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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