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Fenerbahçe Beko, Leo Westermann ile anlaştı
Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko, Leo Westermann ile anlaştı

Gelecek sezon oldukça iddialı bir takım kurmayı hedefleyen Fenerbahçe Beko, Nando de Colo'nun ardından Leo Westermann ile anlaşma sağladı.

9 Temmuz 2019 14:40

Fenerbahçe Beko, CSKA’nın Fransız yıldızı Nando de Colo’dan sonra başarılı basketbolcunun Fransa Milli Takımı’ndan arkadaşı olan oyun kurucu Leo Westermann’ı da renklerine bağladı.

beİN Sports’un son dakika haberine göre, Fenerbahçe Beko ile Leo Westermann arasında iki yıllık anlaşma sağlandı. Sarı-lacivertli kulübün kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yaparak transferi duyurması bekleniyor.

Leo Westermann, Joffrey Lauvergne ve Nando de Colo’nun ardından Fenerbahçe Beko’nun üçüncü Fransız ismi oldu.

LEO WESTERMANN KİDMİR?

Profesyonel kariyerine ASVEL’de başlayan 26 yaşındaki oyun kurucu, devamında Partizan, CSP Limoges, Zalgiris ve CSKA Moscow formaları giydi. Geride bıraktığımız sezonu Zalgiris’te geçiren deneyimli isim, EuroLeague Playoffları’nda Fenerbahçe Beko karşısındaydı.

Geçtiğimiz sezon Litvanya deviyle toplamda 64 maça çıkan Westermann, ortalama 17.1 dakika parkede kalarak 6.8 sayı, 2.1 ribaund, 3.1 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

Son güncelleme 14:40 | 9 Temmuz 2019
Fenerbahçe Beko Leo Westermann transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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