Evkur Yeni Malatyaspor yeni transfer Luke Brattan’ı açıkladı!

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Avustralyalı ön libero oyuncusu Luke Brattan ile anlaşma sağladı.

Twitter’dan uçak bileti paylaşımı yapan Malatyaspor’un 29 yaşındaki futbolcuyu Türkiye’ye davet ettiği ve kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

2015’te Manchester City’ye transfer olan ancak İngiliz devinin önce Bolton’a ardından Melbourne City’ye kiralık olarak gönderdiği Brattan, 1 Temmuz’da serbest duruma düştü.

Bonservisi elinde bulunan savunma ağırlıklı orta saha oyuncusu kariyeri boyunca oynadığı 185 maçta 10 gol atıp, 16 asist yaptı.