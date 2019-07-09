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Evkur Yeni Malatyaspor yeni transfer Luke Brattan’ı açıkladı!
Transfer Haberleri

Evkur Yeni Malatyaspor yeni transfer Luke Brattan’ı açıkladı!

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyspor, Avustralyalı ön libero Luke Brattan transferini duyurdu.

9 Temmuz 2019 22:08

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Avustralyalı ön libero oyuncusu Luke Brattan ile anlaşma sağladı.

Twitter’dan uçak bileti paylaşımı yapan Malatyaspor’un 29 yaşındaki futbolcuyu Türkiye’ye davet ettiği ve kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

2015’te Manchester City’ye transfer olan ancak İngiliz devinin önce Bolton’a ardından Melbourne City’ye kiralık olarak gönderdiği Brattan, 1 Temmuz’da serbest duruma düştü.

Bonservisi elinde bulunan savunma ağırlıklı orta saha oyuncusu kariyeri boyunca oynadığı 185 maçta 10 gol atıp, 16 asist yaptı.

Son güncelleme 22:22 | 9 Temmuz 2019
Evkur Yeni Malatyaspor Luke Brattan transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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