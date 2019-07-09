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Etiyopyalı atlet Gebrhiwet, zaferi erken kutlayınca…

Elmas Ligi 5000 metre yarışı, atletizm sahalarında çok ender görülen bir olaya sahne oldu

SKOR DIŞ HABER 9 Temmuz 2019 11:49

Etiyopyalı atlet Hagos Gebrhiwet Elmas Ligi yarışlarında utanç verici bir hataya imza attı. 5000 metre yarışında mücadele eden Gebrhiwet, çizgiyi geçtikten sonra seyircilere koşarak zaferini kutlamaya başladı. Ancak küçük bir detayı fark etmemişti: Yarışın bitmesine 1 tur (400 metre) daha vardı.

Zafer duygusu içinde son turun başladığını bildiren zil sesini de duymayan 25 yaşındaki atlet kendi kulvarından çıkarak tribünlere yöneldi. 7 saniye sonra, diğer atletlerin koşmaya devam ettiğini görünce hatasını fark eden Gebrhiwet tekrar yarışa döndü. Ancak Gebrhiwet büyük bir avantajı kaybettiği için yarışı 13:09.59’luk derecesiyle 10’uncu bitirebildi.

Etiyopyalı sporcu 2016 Rio Olimpyatları’nda bronz madalya kazanmıştı.

Son güncelleme 11:49 | 9 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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