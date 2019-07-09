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Enzo Roco kampa katıldı
Beşiktaş

Enzo Roco kampa katıldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta izinli olduğu için dün yapılan sezonun ilk antrenmanına katılmayan Enzo Roco kampa dahil oldu.

9 Temmuz 2019 12:37

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nin bakımda olması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunun Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde çalıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda topsuz kondisyon ve fiziksel dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu. İzinli olduğu için dün yapılan sezonun ilk antrenmanına katılmayan Enzo Roco, kampa dahil oldu. Roco, koşunun ardından salonda çalıştı.

Siyah-beyazlılarda ameliyat edilen Burak Yılmaz ile izinli olan Gary Medel ve Atiba Hutchinson idmanda yer almadı. Antrenmanın son bölümünde zorlanan Querasma, çalışmayı bırakıp, tesislere gitti.

Beşiktaş, Riva’da akşam gerçekleştireceği günün ikinci idmanıyla çalışmalarına devam edecek.

Son güncelleme 12:37 | 9 Temmuz 2019
beşiktaş Enzo Roco
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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