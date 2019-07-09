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Daniel Sturridge’nin evine hırsız girdi! Köpeğini çaldılar…
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Daniel Sturridge’nin evine hırsız girdi! Köpeğini çaldılar…

Los Angeles'ta evine hırsız giren İngiliz futbolcu Daniel Sturridge köpeğinin çalındığını ve bulana ödül vereceğini açıkladı.

SKOR DIŞ HABER 9 Temmuz 2019 14:20

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve şuan boşta olan yıldız futbolcu Daniel Sturridge’nin Los Angeles’ta kaldığı eve hırsız girdi.

29 yaşındaki futbolcu başına gelen talihsiz olayı sosyal medya hesabından bir video çekerek duyurdu. 43 saniyelik videoda oldukça üzgün olduğu görülen İngiliz futbolcu eve giren hırsızların Lucci adındaki köpeğini çaldığını söyledi.

Balkon kapısının kırık camını gösteren Sturridge, ” Neden köpeğimi aldıklarını bilmek istiyorum! Biri lütfen köpeğimi bulsun” diyerek Lucci’yi bulana ödül vereceğini açıkladı.

seyahatlerinde Sturridge’e eşlik eden Pomeranian cinsi köpeğin dört bine yakın takipçisi olan Instagram sayfası bulunuyor.

Son güncelleme 14:33 | 9 Temmuz 2019
Daniel Sturridge hırsız köpek
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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