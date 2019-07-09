Daniel Sturridge’nin evine hırsız girdi! Köpeğini çaldılar…

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve şuan boşta olan yıldız futbolcu Daniel Sturridge’nin Los Angeles’ta kaldığı eve hırsız girdi.

29 yaşındaki futbolcu başına gelen talihsiz olayı sosyal medya hesabından bir video çekerek duyurdu. 43 saniyelik videoda oldukça üzgün olduğu görülen İngiliz futbolcu eve giren hırsızların Lucci adındaki köpeğini çaldığını söyledi.

Balkon kapısının kırık camını gösteren Sturridge, ” Neden köpeğimi aldıklarını bilmek istiyorum! Biri lütfen köpeğimi bulsun” diyerek Lucci’yi bulana ödül vereceğini açıkladı.

seyahatlerinde Sturridge’e eşlik eden Pomeranian cinsi köpeğin dört bine yakın takipçisi olan Instagram sayfası bulunuyor.