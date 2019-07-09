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Başpehlivan Orhan Okulu gerçeği açıkladı: Mansur Yavaş..
Diğer Sporlar

Başpehlivan Orhan Okulu gerçeği açıkladı: Mansur Yavaş..

Geçen yılın başpehlivanı Orhan Okulu, Mansur Yavaş’ın teklifi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü’ne transfer oldu. Antalya Döşemealtı Belediyesi ile sözleşmelerinin bittiğini ve kendilerine sadece Mansur Yavaş'ın teklifte bulunduğunu açıklayan başpehlivan dün gerçekleşen yarışta da 2.liği göğüsledi. Konuyla ilgili Sözcü'ye konuşan ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Emre Özmen; "Türkiye'nin gururunu yalnız bırakmışlardı. Biz Orhan Okulu'yu kulüp olarak transfer ettik” dedi.

9 Temmuz 2019 09:33

Mehmet ANDAÇ / SÖZCÜ  Edirne’de 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri dün gerçekleşti. Güreşlerin final müsabakasında rakibi Orhan Okulu’yu yenen Ali Gürbüz başpehlivan oldu.

Güreşler öncesinde Kırkpınar’ın 2015, 2018 yılı başpehlivanı Orhan Okulu sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. 3 ay önce Antalya Döşemealtı Belediyesi ile sözleşmelerinin bittiğini ve Antalya'dan teklif almadıklarını açıklayan Okulu, kendilerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın teklif götürdüğü söyledi.

“HİÇBİR ANTALYA BELEDİYESİ'NDEN TEKLİF ALMADIK”

Okulu yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 3 ay önce Döşemealtı Belediyesi ile sözleşmemiz bitti. Başkanım Turgay Genç'e her zaman yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum. Bu zaman zarfında hiçbir Antalya Belediyesi'nden teklif almadık hatta onlara götürdüğümüz teklifler de sonuçsuz kaldı. Kırkpınar Güreşleri'ne bir gün kala Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Mansur Yavaş'ın ve ekibinin isteği ile transferimiz oldu. Bunları Antalya seyircisi ile paylaşmak istedim” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE'NİN GURURUNU YALNIZ BIRAKMIŞLARDI”

Transfer ile ilgili Sözcü’ye konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Emre Özmen, “Biz Orhan Okulu’yu, tarihi güreşlerden bir gün önce otelde yapmış olduğumuz görüşme neticesinde transfer ettik. Orhan Okulu hem başarılı bir sporcuydu hem de Orhan Okulu gibi Türkiye’nin gururunu yalnız bırakmışlardı. Bizim de buna gönlümüz razı gelmedi. Hem Mansur başkanımız, hem bizler konuyla alakalı böyle güzel bir sporcumuza sahip çıktık. Sağ olsun onlarda teklifimize sıcak baktılar” dedi.

Çok sayıda vatandaş sosyal medya hesaplarından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a desteğinden ötürü teşekkür paylaşımlarında bulundu.

Son güncelleme 09:33 | 9 Temmuz 2019
güreş Mansur Yavaş Orhan Okulu
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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