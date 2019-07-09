Başpehlivan Orhan Okulu gerçeği açıkladı: Mansur Yavaş..

Mehmet ANDAÇ / SÖZCÜ Edirne’de 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri dün gerçekleşti. Güreşlerin final müsabakasında rakibi Orhan Okulu’yu yenen Ali Gürbüz başpehlivan oldu.

Güreşler öncesinde Kırkpınar’ın 2015, 2018 yılı başpehlivanı Orhan Okulu sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. 3 ay önce Antalya Döşemealtı Belediyesi ile sözleşmelerinin bittiğini ve Antalya'dan teklif almadıklarını açıklayan Okulu, kendilerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın teklif götürdüğü söyledi.

“HİÇBİR ANTALYA BELEDİYESİ'NDEN TEKLİF ALMADIK”

Okulu yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 3 ay önce Döşemealtı Belediyesi ile sözleşmemiz bitti. Başkanım Turgay Genç'e her zaman yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum. Bu zaman zarfında hiçbir Antalya Belediyesi'nden teklif almadık hatta onlara götürdüğümüz teklifler de sonuçsuz kaldı. Kırkpınar Güreşleri'ne bir gün kala Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Mansur Yavaş'ın ve ekibinin isteği ile transferimiz oldu. Bunları Antalya seyircisi ile paylaşmak istedim” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE'NİN GURURUNU YALNIZ BIRAKMIŞLARDI”

Transfer ile ilgili Sözcü’ye konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Emre Özmen, “Biz Orhan Okulu’yu, tarihi güreşlerden bir gün önce otelde yapmış olduğumuz görüşme neticesinde transfer ettik. Orhan Okulu hem başarılı bir sporcuydu hem de Orhan Okulu gibi Türkiye’nin gururunu yalnız bırakmışlardı. Bizim de buna gönlümüz razı gelmedi. Hem Mansur başkanımız, hem bizler konuyla alakalı böyle güzel bir sporcumuza sahip çıktık. Sağ olsun onlarda teklifimize sıcak baktılar” dedi.

Çok sayıda vatandaş sosyal medya hesaplarından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a desteğinden ötürü teşekkür paylaşımlarında bulundu.