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Bafetimbi Gomis: ‘Kariyerimi Al Hilal’de bitirmek istiyorum’
Transfer Haberleri

Bafetimbi Gomis: ‘Kariyerimi Al Hilal’de bitirmek istiyorum’

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Al Hilal'de mutlu olduğunu ve kariyerinin geri kalanını Arabistan'da sürdürmek istediğini açıkladı.

9 Temmuz 2019 08:12

Galatasaray’ın eski santrforu Bafetimbi Gomis, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“KARİYERİMİ BURADA BİTİRMEK İSTİYORUM”

“Al Hilal’de kalmak istiyor musun?” sorusunu yanıtlayan Gomis, “Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Mümkün olduğunca burada oynamayı hedefliyorum. Kariyerimi Al Hilal’de bitirmek istiyorum” dedi.

RAZVAN LUCESCU YORUMU

PAOK’un ardından Al Ahli’nin başına geçen Razvan Lucescu hakkında da konuşan Fransız golcü, “Ne istediğini bilen bir teknik adam. Bir oyun felsefesi var. Al Hilal’e uygun bir koç olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“AL HİLAL’E GELDİM ÇÜNKÜ…”

Gomis, “Al Hilal’e neden geldin?” sorusuna ise “Çünkü benim için Asya’daki en büyük kulüp. Yeni bir meydan okuma ve daha fazla kupa kazanmak için geldim” şeklinde yanıt verdi.

Son güncelleme 08:12 | 9 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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