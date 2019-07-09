Altay Bayındır kimdir? Altay Bayındır kaç yaşında ve nereli?

Altay Bayındır sporseverlerin araştırdığı isimlerin başında geliyor. Peki Altay Bayındır kimdir, kaç yaşındadır? 21 yaşındaki genç kaleci Ümit Milli takımın kalesini başarıyla koruyor. İşte Altay Bayındır’ın hayatına dair detaylar…

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

Milli futbolcu Altay Bayındır 14 Nisan 1998’de Bursa Osmangazi’de doğmuştur. 21 yaşındaki genç kaleci 1,98 metre boyundadır.

Futbola 2015 yılında Ankaragücü altyapısında başlamıştır. Altay Süper Lig’deki ilk maçına 30 Kasım 2018’de Çaykur Rizespor karşısında 1-1 biten maçta çıkmıştır.

Altay Türkiye 20 yaş altı millî futbol takımı ile 2018 Toulon Tournament’a katılmıştır. 8 Temmuz 2019 tarihinde Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Geride bıraktığımız sezon 30 maçta forma giyip 39 gol yiyen ve 10 karşılaşmada kalesini gole kapatan Altay Bayındır, Ümit Milli Futbol Takımımızın da kalesini koruyor.