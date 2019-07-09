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Altay Bayındır kimdir? Altay Bayındır kaç yaşında ve nereli?
Fenerbahçe

Altay Bayındır kimdir? Altay Bayındır kaç yaşında ve nereli?

Altay Bayındır kimdir? sorusu spor gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Transfer sezonunun gözde futbolcusu Altay Bayındır, 1998'de Bursa'da doğmuştur. 1,98 metre boyundaki milli kaleci Futbola 2015 yılında Ankaragücü altyapısında başlamıştır. İşte Altay Bayındır hakkında merak edilenler...

9 Temmuz 2019 11:59

Altay Bayındır sporseverlerin araştırdığı isimlerin başında geliyor. Peki Altay Bayındır kimdir, kaç yaşındadır? 21 yaşındaki genç kaleci Ümit Milli takımın kalesini başarıyla koruyor. İşte Altay Bayındır’ın hayatına dair detaylar…

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

Milli futbolcu Altay Bayındır 14 Nisan 1998’de Bursa Osmangazi’de doğmuştur. 21 yaşındaki genç kaleci 1,98 metre boyundadır.

Futbola 2015 yılında Ankaragücü altyapısında başlamıştır. Altay Süper Lig’deki ilk maçına 30 Kasım 2018’de Çaykur Rizespor karşısında 1-1 biten maçta çıkmıştır.

Altay Türkiye 20 yaş altı millî futbol takımı ile 2018 Toulon Tournament’a katılmıştır. 8 Temmuz 2019 tarihinde Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Geride bıraktığımız sezon 30 maçta forma giyip 39 gol yiyen ve 10 karşılaşmada kalesini gole kapatan Altay Bayındır, Ümit Milli Futbol Takımımızın da kalesini koruyor.

Son güncelleme 11:59 | 9 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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