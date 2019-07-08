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Wimbledon’da büyük sürpriz!
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Wimbledon’da büyük sürpriz!

Kadınlar dünya sıralamasının 55. basamağındaki Riske, Wimbledon'ın 4. turunda karşılaştığı dünya 1 numarası Barty'yi 2-1 yenerek turnuvanın dışına itti. Barty böylece dünya 1 numarası olarak katıldığı ilk turnuvada büyük şok yaşadı.

8 Temmuz 2019 15:50

Avustralyalı tenisçi Ashleigh Barty, tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı olarak katıldığı sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon’a 4. turda veda etti.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 4. tur maçında, Fransa Açık’ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazanan Ashleigh Barty ile dünya 55’incisi Alison Riske karşılaştı. ABD’li tenisçi Riske, karşılaşmayı 3-6, 6-2 ve 6-3’lük setlerle 2-1 kazanarak kariyerinde ilk defa bir grand slam turnuvasında çeyrek finale yükseldi.

Avustralyalı Barty ise kadınlar dünya 1 numarası olarak katıldığı ilk turnuvaya 4. turda veda etti.

Son güncelleme 15:50 | 8 Temmuz 2019
Alison Riske Ashleigh Barty Wimbledon
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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