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Çaykur Rizespor

Vedat Muriqi’in bonservis bedeli belli oldu

Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi için ödenecek bonservis bedeli belli oldu. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferinde ödeyeceği rakamı açıkladı.

8 Temmuz 2019 14:27

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında süren ve sarı-lacivertli kulüple anlaşan Vedat Muriqi transferinde ödenecek bonservis bedeli belli oldu. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe’nin Vedat Muriqi için ödeyeceği bonservis bedelini, TRT Spor’da katıldığı canlı yayında açıkladı.

Fenerbahçe’nin kendilerine 3.5 milyon Euro civarında bir rakam ödeyeceğini belirten Hasan Kartal, ayrıca 4 tane de futbolcu alacaklarını belirtti. Gelecek futbolcularla birlikte bonservis bedelinin 5 milyon Euro’yu bulacağını belirten Hasan Kartal, henüz Vedat Muriqi transferi nedeniyle Fenerbahçe’den alacakları futbolcuları belirlemediklerini söyledi. Hasan Kartal, gelecek futbolculara teknik direktör ve sportif direktörün karar vereceğini anlattı.

08 Temmuz 2019 Fenerbahçe`nin Muriqi transferi Arnavut basınında Fenerbahçe`nin Kosovalı santrfor Vedat Muriqi`i transfer etmesi, Arnavut basınında geniş yankı buldu. İlgili Haberi Oku

Vedat Muriqi’in Galatasaray’a gitme bir havada olmadığını da sözlerine ekleyen Hasan Kartal, Abdurrahim Albayrak ile transfer hakkında konuşmadıklarını ifade etti.

Başkan Hasan Kartal, Vedat Muriqi’i 11 Ocak 2018 tarihinde Gençlerbirliği’nden 500 bin Euro’ya transfer edildiğini açıkladı.

Son güncelleme 14:27 | 8 Temmuz 2019
Çaykur Rizespor Fenerbahçe Hasan Kartal Vedat Muriqi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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