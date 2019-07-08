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Vedat Muriqi imzayı attı! İşte yıldız golcünün forma numarası!
Transfer Haberleri

Vedat Muriqi imzayı attı! İşte yıldız golcünün forma numarası!

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Vedat Muriqi resmen imzayı attı. Muriqi gelecek sezon 94 numaralı formayı giyecek.

8 Temmuz 2019 18:57

Fenerbahçe’nin çiçeği burnunda golcüsü Vedat Muriqi, resmi sözleşmeye imzayı attı. Törende Damien Comolli, Selahattin Baki ve Muriqi’nin menajeri Haluk Canatar hazır bulundu. Karışık bir transfer sürecinden sonra Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Muriqi, gelecek sezon 94 numaralı formayı terletecek.

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1994 doğumlu, 1.94 metre boyundaki Muriqi, imzanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunurken “#bizfenerbahçeyiz” etiketini kullandı. Geçen sezon Süper Lig’de 17 gol ve 8 asiste imza atan Muriqi’nin paylaşımı kısa sürede binlerce taraftar tarafından beğenildi.

Son güncelleme 18:57 | 8 Temmuz 2019
Fenerbahçe Vedat Muriqi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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