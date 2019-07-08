Vedat Muriqi imzayı attı! İşte yıldız golcünün forma numarası!

Fenerbahçe’nin çiçeği burnunda golcüsü Vedat Muriqi, resmi sözleşmeye imzayı attı. Törende Damien Comolli, Selahattin Baki ve Muriqi’nin menajeri Haluk Canatar hazır bulundu. Karışık bir transfer sürecinden sonra Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Muriqi, gelecek sezon 94 numaralı formayı terletecek.

Max Kruse: Almanya`da bu kadar güzel yemek yok Fenerbahçe`nin 3 yıllığına renklerine bağladığı Alman milli futbolcu Max Kruse, Türk yemekleri çok güzel, biraz dikkat etmem gerekiyor. Almanya`da bu kadar güzel yemek yok. dedi. İlgili Haberi Oku

1994 doğumlu, 1.94 metre boyundaki Muriqi, imzanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunurken “#bizfenerbahçeyiz” etiketini kullandı. Geçen sezon Süper Lig’de 17 gol ve 8 asiste imza atan Muriqi’nin paylaşımı kısa sürede binlerce taraftar tarafından beğenildi.