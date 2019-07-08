Vedat Muric transferinin perde arkası

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 5 Temmuz’da öğlen saatlerinde yurt dışından İstanbul’a geldi. Transfer çalışmalarını yaptığı telefon görüşmeleriyle sürekli takip eden başkan Koç, cuma günü Damien Comolli ile kulüpte buluştu. Ayağından ameliyat olduğu için başkan vekili Semih Özsoy görüşmeye telefonla katıldı.

Görüşme sırasında Ali Koç, telefonla Ersun Yanal’ı aradı ve kampla ilgili durum değerlendirmesi aldı. Çalışmaların iyi gittiğini anlatan Yanal’ın, espriyle karışık ince bir mesajla isteklerini bir bir sıralayarak, “Biliyorsunuz ki hem eksik çalışıyoruz hem de sistemimin en önemli parçalar olan atan ve tutan oyuncum kadroda yok” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Başkan Ali Koç’un da Yanal’a hak vererek tecrübeli teknik adama isteklerinin gerçekleşme sözünü vererek, “Bende senden şampiyonluk sözü istiyorum” cevabını verdiği öğrenildi. Yanal’dan da şampiyonluk sözü alan Ali Koç, telefonu kapatarak Semih Özsoy’u arar.

Erol Bedir: `Deniz Türüç için Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşüyoruz` İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç transferi için Fenerbahçe ve Galatasaray ile temasların sürdüğünü, henüz anlaşma sağlamadıklarını söyledi. İlgili Haberi Oku

SEMİH ÖZSOY’A TALİMAT VERDİ

Ali Koç, Semih Özsoy’a “Hoca forvetsiz çalışıyor. Ben bu akşam bir düğüne katılacağım. Hem kaleci hem de forvet transferini bitir” diye talimatı verir. Ali Koç, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal’ı arayarak anlaşmayı yapar ve oyuncuyla görüşme işini Semih Özsoy’a bırakır.

Artık top tecrübeli yönetici Semih Özsoy’dadır. MKE Ankaragücü’nün genç kalecisi Altay Bayındır’ı rahat bir şekilde bitiren Özsoy, işin zor kısmı olan Muriqi için telefon trafiğine hemen başlar.

Comolli’yi de kendi evinde ağırlayan Özsoy, Muriqi’nin menajeri Haluk Canatar’ı arayarak, evine davet eder. Ataköy’de bir otelde buluşmak isteyen Canatar, Özsoy’un ameliyat olduğunu ve evden çıkamadığını öğrenince teklifi kabul eder.