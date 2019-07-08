Trezeguet için kesenin ağzını açtılar! 11 milyon Euro…

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da forma giyen Trezeguet, Premier Lig’in yeni ekiplerinden Aston Villa’nın radarına girdi. 24 yaşındaki Mısırlı futbolcu için kesenin ağzını açan Aston Villa’nın, Kasımpaşa’nın kapısını 11 milyon Euro (71 milyon TL) teklifle çalacağı iddia edildi. BBC’de yer alan habere göre Aston Villla Menajeri Dean Smith ve Sportif Direktörü Jesus Garcia Pitarch, Mısır’da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası’nda Trezeguet’yi izlemek için Kahire’ye gitti.

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Transferde oldukça ciddi olduğu belirtilen Aston Villa’nın, Trezeguet transferi ile kanatlarını güçlendirmek istediği yazıldı.

Kasımpaşa’nın Belçika ekibi Anderlecht’ten önce 500 bin Euro’ya kiraladığı, ardından da 1 Temmuz 2018 tarihinde 2 milyon Euro’ya transfer ettiği Trezeguet, İstanbul temsilcisi ile çıktığı 71 resmi maçta 25 gol atıp 16 da asist yaptı.

Mısır Milli Takımı formasını 40 kez terleten Trezeguet’nin 6 golü bulunuyor.