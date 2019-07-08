Trabzonspor’da Donis Avdijaj ve Ahmet Baha Bilgin’le sözleşme imzalandı! İşte Avdijaj’ın alacağı ücret

Trabzonspor, Donis Avdijaj ve altyapıdan A Takım’a yükselen Ahmet Baha Bilgin ile bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sözleşme imzalandı. Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven'in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Donis Avdijaj ile 1+3 yıllık, Ahmet Baha Bilgin'le 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Trabzonspor, Avdijaj transferini KAP’a bildirdi. Avdijaj’a 2019-2020 sezonunda 274 bin Euro yıllık ücret ödenecek. Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecek. İşte detaylar: “Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Donisi Avdijaj arasında, üç yılı opsiyonlu olmak üzere dört yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 sezonu için 274.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının kullanılması durumunda ise oyuncuya ;

2020/21 opsiyon sezonu için 375.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 opsiyon sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 opsiyon sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

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Törende konuşan Yaşar Kibar Güven, “İki yetenekli oyuncuyu daha kadromuza kattık. Her iki futbolcumuzun da yüksek performans sergilemesini bekliyoruz. İnşallah hem kendi kariyerleri hem de kulübümüz için hayırlısı olur. İki futbolcumuza da başarılar diliyorum” dedi.

Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Donis Avdijaj ise, “Trabzonspor gibi harika taraftarı olan, kendimi gösterebileceğim bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Kulüp hakkında bilgim var, şehir hakkında bilgim var ama en çok bilgi sahibi olduğum şey çılgınlık derecesinde takımını seven bir taraftar kitlesinin olması. Ben buraya o çılgın taraftarları mutlu etmek için geldim. Trabzonspor'un ne kadar kaliteli bir takım olduğunu biliyorum. Burada genç oyuncuların kendini göstermek için çok çalıştığının da farkındayım. Ben de bu yüzden tercih ettim Trabzonspor'u. Kendimi gösterebilmek, kendimi kanıtlayabilmek ve takım arkadaşlarımla birlikte kazanabileceğimiz kadar maç kazanmak için geldim. Önce Allah'a, sonra aileme ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi. Ahmet Baha Bilgin ise, “Bugün altyapısından yetiştiğim Trabzonspor'a imza attığım için çok mutluyum. Aileme ve beni yetiştiren herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah çok çalışıp, beni beğenen ve güvenenleri mahcup etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.